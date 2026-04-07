Bandırmaspor ile SMS Grup Sarıyerspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile SMS Grup Sarıyerspor kozlarını paylaştı. Bandırmaspor'un ev sahibi olduğu mücadeleden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık golsüz skorla beraberlikle tamamlandı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN TÜM DETAYLARI:

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Haydar Avcı, Arif Dilmeç

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Mamadou Fall (Enes Çinemre dk. 79) Oluwatosin Kehinde (Dieumerci Ndongala dk. 46), Muhammed Gümüşkaya, Abdülkadir Parmak (Joao Pedro Reis Amaral dk. 37), Kerim Alıcı(Oğuz Ceylan dk. 80), Amidou Badji (Mücahit Albayrak dk. 79) Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Mulumba

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Yasin Arda Midiliç, Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Hamidou Traore (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 71), Malaly Dembele (Ömer Bayram dk. 90), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Oğuzhan Yılmaz, Andre Biyogo Poko (Aytaç Kara dk. 90), Moustapha Camara (Enver Kulaşin dk. 80), Marcos Alexandre Rodrigues da Silva, Emeka Friday Eze (Batuhan Kör dk. 80)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fethi Özer, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol, Cebrail Karayel.

Teknik Direktör: Servet Çetin

Sarı kart: Abdulkadir Parmak (Bandırmaspor), Eşraf Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyerspor)