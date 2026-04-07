Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig

Bandırmaspor ile SMS Grup Sarıyerspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya geldi. Bandırma'nın ev sahibi olduğu karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık golsüz tamamlandı. İşte mücadeleden detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 17:10
Bandırmaspor ile SMS Grup Sarıyerspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile SMS Grup Sarıyerspor kozlarını paylaştı. Bandırmaspor'un ev sahibi olduğu mücadeleden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık golsüz skorla beraberlikle tamamlandı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN TÜM DETAYLARI:

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Haydar Avcı, Arif Dilmeç

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Mamadou Fall (Enes Çinemre dk. 79) Oluwatosin Kehinde (Dieumerci Ndongala dk. 46), Muhammed Gümüşkaya, Abdülkadir Parmak (Joao Pedro Reis Amaral dk. 37), Kerim Alıcı(Oğuz Ceylan dk. 80), Amidou Badji (Mücahit Albayrak dk. 79) Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Mulumba

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Yasin Arda Midiliç, Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Hamidou Traore (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 71), Malaly Dembele (Ömer Bayram dk. 90), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Oğuzhan Yılmaz, Andre Biyogo Poko (Aytaç Kara dk. 90), Moustapha Camara (Enver Kulaşin dk. 80), Marcos Alexandre Rodrigues da Silva, Emeka Friday Eze (Batuhan Kör dk. 80)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fethi Özer, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol, Cebrail Karayel.

Teknik Direktör: Servet Çetin

Sarı kart: Abdulkadir Parmak (Bandırmaspor), Eşraf Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyerspor)

G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro...
İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu!
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Başkan Erdoğan ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı'nda konuştu: İstanbul'daki kalleş saldırıyı lanetliyorum
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma…
G.Saray'da Singo'ya dev talip!
Real Madrid - Bayern Münih maçı izle! 16:51
İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu! 16:42
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! 16:39
Tedesco'dan soyunma odasında flaş sözler! 16:37
İşte G.Saray'da Sara'nın son durumu! 15:48
Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! 15:39
Kerem'den Filistin'e destek paylaşımı! 15:36
G.Saray'da Singo'ya dev talip! 14:51
İngiliz devine transfer önerisi! Osimhen... 14:34
Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman? 14:33
ÇBK Mersin, Avrupa Kupası finalinde! 14:30
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda! 14:12