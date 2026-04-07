Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36. haftasında play-off yolundaki en önemli virajlardan birine çıkıyor. Güvenlik gerekçesiyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, eski koçu Dimitris Itoudis'in çalıştırdığı Hapoel Tel Aviv'i devirerek avantajını korumak istiyor.
HAPOEL TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi (EuroLeague) 36. hafta mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı (Bugün) günü oynanıyor. Güvenlik gerekçesiyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888'de oynanan karşılaşma, Türkiye saati ile 19.00'da başladı
HAPOEL TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Mücadeleyi Emilio Perez (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya) ve Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetiyor.
1. Periyot: Hapoel Tel Aviv 25-17 Fenerbahçe Beko
2.. Periyot: Hapoel Tel Aviv 28-19 Fenerbahçe Beko