Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Atakaş Hatayspor evinde Adana Demirspor'u rahat yendi!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Hatayspor bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 17:02 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 17:04
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Hatayspor bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Melek Dakan, Ömer Tevfik Özkoç, Ferhat Çalar

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Baran Sarka (Dk. 74 Deniz Aksoy), Engin Can Aksoy (Dk. 18 Sinan Özen), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 85 Ali Yıldız), Seyit Gazanfer (Dk. 85 Ersin Aydemir), Sharif Osman, Chaadaev, Ating (Dk. 75 Ensar Arslan), Yiğit Ali Buz

Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 88 Arda Özkanbaş), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 88 Aykut Sarıkaya), Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Muhammed Ergen), Kayra Saygan, Toprak Bayar (Dk. 88 Mert Baş)

Goller: Dk. 5 Osman Kaynak (Kendi kalesine), Dk. 32 Ating, Dk. 83 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 90+3 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 8 Chaadaev (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Yiğit Ali Buz, Dk. 78 Seyit Gazanfer (Atakaş Hatayspor), Dk. 71 Ali Fidan (Adana Demirspor)

G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro...
İngiliz devine transfer önerisi! Osimhen...
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı'nda konuştu: İstanbul'daki kalleş saldırıyı lanetliyorum
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma…
G.Saray'da Singo'ya dev talip!
İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu! İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu! 16:42
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! 16:39
Tedesco'dan soyunma odasında flaş sözler! Tedesco'dan soyunma odasında flaş sözler! 16:37
İşte G.Saray'da Sara'nın son durumu! İşte G.Saray'da Sara'nın son durumu! 15:48
Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! 15:39
Kerem'den Filistin'e destek paylaşımı! Kerem'den Filistin'e destek paylaşımı! 15:36
Daha Eski
G.Saray'da Singo'ya dev talip! G.Saray'da Singo'ya dev talip! 14:51
İngiliz devine transfer önerisi! Osimhen... İngiliz devine transfer önerisi! Osimhen... 14:34
Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman? Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman? 14:33
ÇBK Mersin, Avrupa Kupası finalinde! ÇBK Mersin, Avrupa Kupası finalinde! 14:30
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda! Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda! 14:12
Beşiktaş'ta Ndidi'den kötü haber! Beşiktaş'ta Ndidi'den kötü haber! 14:05