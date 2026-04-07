Tedesco'dan Beşiktaş maçı sonrası gündem olan itiraf!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılırken maçın ardından Domenico Tedesco'nun soyunma odasında yaptığı konuşma gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu kritik mücadeleden uzatmalarda Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe aldığı galibiyetle şampiyonluk umutlarını tazelerken teknik direktör Domenico Tedesco'nun maçın ardından soyunma odasındaki konuşması gün yüzüne çıktı.
Soyunma odasında Kerem'i özel olarak tebrik eden Tedesco'nun o anları adeta tekrardan yaşadığı vurgulandı.
Sabah'ın haberine göre; Domenico Tedesco, "Kerem seni tebrik ediyorum. Bu kadar kritik bir penaltıyı en iyi şekilde kullandın. İtiraf ediyorum ben bakamadım bile" diyerek yaşadığı duygu patlamasını ifade etti. Sonrasında ise tüm takım büyük bir sevinç yaşadı.