Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünyada en fazla adaya sahip olan ülke hangisidir?

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Beyaz’la Joker, her bölümde izleyicileri hem eğlendirmeye hem de şaşırtmaya devam ediyor. Programın son bölümünde sorulan ve yarışmacıya zor anlar yaşatan "ada sayısı" sorusu, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte "Beyaz’la Joker"de merak uyandıran o sorunun cevabı ve dünyadaki ada zenginliğine dair şaşırtıcı gerçekler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 22:43 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 22:57
Ekranların sevilen yarışması Beyaz'la Joker'de bu hafta coğrafya rüzgarları esti. 500.000 TL değerindeki baraj sorusunda yarışmacının karşısına çıkan "Dünyada 267.570 ada ile en fazla adaya sahip olan ülke hangisidir?" sorusu izleyicileri ikiye böldü. Birçok kişi Endonezya veya Filipinler cevabını beklerken, gerçek rakamlar herkesi şaşırttı. Peki, dünyanın en fazla adasına sahip ülkesi hangisi? İşte o sorunun doğru cevabı ve detaylar...

DÜNYADA 267.570 ADA İLE EN FAZLA ADAYA SAHİP OLAN ÜLKE HANGİSİDİR?

Yarışmada sorulan sorunun şıkları arasında Endonezya, İsveç, Japonya ve Kanada yer aldı. Birçok izleyici binlerce adadan oluşan Endonezya'nın doğru cevap olduğunu düşünse de, resmi verilere göre dünyanın açık ara en çok adaya sahip ülkesi İsveç'tir.

Doğru Cevap: İSVEÇ

Ada Sayısı: Yaklaşık 267.570

İsveç'i bu listede yaklaşık 240.000 ada ile komşusu Norveç ve ardından yaklaşık 180.000 ada ile Finlandiya takip etmektedir. Sanılanın aksine Endonezya, yaklaşık 17.500 adasıyla bu listenin daha gerilerinde yer almaktadır.

YARIŞMACI JOKER HAKKINI KULLANDI

500 bin TL değerindeki bu kritik soruda yarışmacı, seçenekler arasında kararsız kalarak joker hakkına başvurdu. Beyazıt Öztürk'ün kendine has yorumlarıyla renk kattığı o anlarda, ekran başındaki izleyiciler de arama motorlarına sarılarak doğru yanıtı teyit etmeye çalıştı.

