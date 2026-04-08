Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan şampiyonluk yemini!
Beşiktaş'ı uzatmalarda kazandığı penaltı ile deviren ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşüren Fenerbahçe'de şampiyonluk yemini edildi. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim Samandıra'da birlik olurken Milan Skriniar'ın konuşması sarı-lacivertlilerin motivasyonunu perçinledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 08:43
Takım arkadaşlarına da seslenen Slovak yıldız, "Fark şu an 1. Galatasaray illa ki yine puan kaybedecek. Biz de onları deplasmanda yeneceğiz ve 6'da 6 yapıp şampiyon olabiliriz. Ben buna inanıyorum" dedi. Futbolcular da kaptanlarına destek verdi.
Fenerbahçeli oyuncular, taraftarlardan da kalan haftalarda tam destek istedi.
