Fenerbahçe'den golcüde Guirassy hamlesi! Sözleşmesindeki o detay dikkat çekti
Fenerbahçe, mevcut sezonda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertliler santrfora bir hamle yapmak isterken transfer gündemine ise Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'i aldığı öğrenildi. Guirassy'nin sözleşmesindeki o madde ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Sarı- Lacivertliler'in yıldız santrfor için ciddi adımları mevcut.
Takvim'in haberine göre, sarı-Lacivertli kulübün Guirassy'ye teklif yaptığı belirtildi.
Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde olan yıldız futbolcuya yalnızca Fenerbahçe değil, Avrupa'nın önemli kulüpleri de yoğun ilgi gösteriyor.
Alınan bilgilere göre, İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Tottenham Hotspur başta olmak üzere birçok Suudi kulübünün transfer yarışında olduğu ifade ediliyor.
AYRILIĞA SICAK!
30 yaşındaki golcünün yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, transferin en kritik detayını sözleşmesindeki serbest kalma maddesi oluşturuyor.
Guirassy'nin kontratında 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Bu madde 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek.
