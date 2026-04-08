Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den golcüde Guirassy hamlesi! Sözleşmesindeki o detay dikkat çekti

Fenerbahçe, mevcut sezonda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertliler santrfora bir hamle yapmak isterken transfer gündemine ise Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'i aldığı öğrenildi. Guirassy'nin sözleşmesindeki o madde ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla birlikte ligde puanını 63'e çıkardı ve zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayarak şampiyonluk ümitlerini korudu.

Öte yandan yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, golcü arayışında rotasını Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'ye çevirdi.

Sarı- Lacivertliler'in yıldız santrfor için ciddi adımları mevcut.

Takvim'in haberine göre, sarı-Lacivertli kulübün Guirassy'ye teklif yaptığı belirtildi.

Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde olan yıldız futbolcuya yalnızca Fenerbahçe değil, Avrupa'nın önemli kulüpleri de yoğun ilgi gösteriyor.

Alınan bilgilere göre, İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Tottenham Hotspur başta olmak üzere birçok Suudi kulübünün transfer yarışında olduğu ifade ediliyor.

AYRILIĞA SICAK!

30 yaşındaki golcünün yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, transferin en kritik detayını sözleşmesindeki serbest kalma maddesi oluşturuyor.

Guirassy'nin kontratında 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu madde 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek.

Mircea Lucescu hayatını kaybetti
G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran savaşında 40. günde ateşkes: Trump İran'ın 10 şartına karşılık tek şart sundu | Tahran zafer ilan etti
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma…
Okan Buruk'tan çarpıcı kadro kararı!
EuroLeague'de ilk play-off bileti Olympiakos'un! EuroLeague'de ilk play-off bileti Olympiakos'un! 23:59
Arsenal, Sporting'i 90+1'de yıktı! Arsenal, Sporting'i 90+1'de yıktı! 23:54
Bayern Münih Real Madrid'i devirdi! Bayern Münih Real Madrid'i devirdi! 23:54
Sergen Yalçın'dan Lucescu için başsağlığı mesajı Sergen Yalçın'dan Lucescu için başsağlığı mesajı 22:08
Real Madrid-Bayern Münih | CANLI Real Madrid-Bayern Münih | CANLI 21:46
Sporting CP-Arsenal / CANLI / UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting CP-Arsenal / CANLI / UEFA Şampiyonlar Ligi 21:32
Daha Eski
Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi başladı Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi başladı 21:14
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 21:10
Şampiyon Ziraat Bankkart! Şampiyon Ziraat Bankkart! 21:05
Cansu Özbay: İkinci set kırılma anıydı Cansu Özbay: İkinci set kırılma anıydı 20:27
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı 20:17
Manisa FK, sahasında Pendikspor'u mağlup etti. Manisa FK, sahasında Pendikspor'u mağlup etti. 19:05