Galatasaray'a 200 milyon Euro'luk dev gelir!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen Göztepe ile karşılaşacağı maça odaklandı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmak isterken saha dışında da Cimbom'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın son olarak kasasına dev bir geliri koyduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 12:56
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide deplasmanda Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.
Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından Göztepe ile deplasmanda karşılaşacağı kritik mücadeleye odaklandı. Cimbom, Okan Buruk önderliğinde zorlu mücadeleden şampiyonluk yolunda mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Galatasaray'da saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da sarı-kırmızılı camiadan önemli haberler gelmeye devam ediyor.
Cimbom'da yeni sezon kombinelerine taraftarlardan büyük bir ilgi söz konusu. 2026-27 sezonu kombinelerini yenileme hamlesini erken başlatan Dursun Özbek yönetimini sevindiren haberler geldi. Kombine yenileme davetine yüzde 100'e yakın geri dönüş oldu.
RAMS Park'ta koltuğu ve locası olan Galatasaray taraftarının yüzde 95'inin yenileme hakkını kullandığı öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetiminin, kombine, loca ve VIP koltuk satışından tam 140 milyon Euro'luk gelir elde ettiği öğrenildi. Stat isim hakkı sponsorluğu ile birlikte stadın geliri 200 milyon Euro bandına ulaştı.
MAÇ GÜNÜ BİLET SATIŞI AZALACAK!
Galatasaray'da maç günü bileti olarak 8 bine yakın ayrılan koltuk sayısının da bu ilgi nedeniyle 5 bin bandına düşürüleceği gelen bilgiler arasında.