Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor ikinci yarının en çok puan toplayan takımı!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, ikinci yarıda 11 maçta 28 puan toplayarak bu dönemin en başarılı takımı oldu. Bordo-mavililer, 6 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 11:02
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında 28 puan toplayan Trabzonspor, bu dönemde en fazla puan elde eden takım oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28 haftasını 63 puanla 3. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısının puan tablosuna bakıldığında ise en çok puan toplayan takım olarak olarak öne çıktı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısını 17 maç sonunda 35 puanla tamamlarken, ikinci devrede ise 28 puanı hanesine yazdırdı.

İKİNCİ YARININ EN BAŞARILI TAKIMI

Sezonun İlk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda bir maç eksiği ile 22 puan alarak 64 puan kazandı. Averajla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise ikinci devrede 24 puanı hanesine yazdırıp puanını 63 yaptı. Trabzonspor ise ikinci yarıda oynadığı 11 maçta 28 puan toplayarak, hem puanını 63'e yükseltti hem de ikinci yarının en başarılı takımı oldu.

YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Trabzonspor sezonun ikinci yarısındaki yükselişini ligde kalan 6 haftalık bölümde de devam ettirmek için mücadele edecek. Bordo-mavili yönetim, teknik heyet ve oyuncular ligin geri kalan bölümde galibiyet sayısını daha da yukarı çıkartarak, şampiyonluk yarışındaki iddiasını son ana kadar taşımayı hedefliyor.

Aynı zamanda ligde 6 maç üst üste kazanan Fatih Tekke'nin takımı, deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor müsabakasından da galip ayrılıp seriyi 7 müsabakaya çıkarmak istiyor.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
