CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
TFF'den flaş karar! Trendyol Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) flaş bir karara imza atmak üzere olduğu öğrenildi. Alınacak karar doğrultusunda önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de yeni yabancı kuralının hayata geçireceği aktarıldı. Bu değişikliğin nedeninde kulüplerden gelen taleplerin etkili olacağı bilgisi de var. İşte tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 10:50
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının oynanmasının ardından zirve yarışı bir hayli kızıştı. 28. haftada Trabzonspor ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşmıştı. Bu mücadeleden Trabzonspor 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı.

Haftanın bir diğer derbisinde ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bu derbiden Fenerbahçe 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmaların ardından Bir maçı eksik olan Galatasaray, 64 puanla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 63 puanla takibini devam ettiriyor.

Tüm Türkiye'nin gözü Göztepe ile Galatasaray arasında İzmir'de oynanacak olan erteleme karşılaşmasına çevrildi.

Hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği merak edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için açıklanan yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gitme kararı aldı.

Bilindiği üzere bu sezon Süper Lig kulüpleri, A takım listesine 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı yazmak zorundaydı. Gelecek sezon ise 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 veya sonrası doğmuş olması gerekeceği bildirilmişti.

Sabah'ın haberine göre; kulüplerden gelen talepleri dikkate alan Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-27'deki bu kuralı değiştirecek.

İŞTE YENİ KURAL:

Bu karar doğrultusunda gelecek sezon 14 yabancının 2'si, 01.01.2004 sonrasında dünyaya gelmiş olacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yeni dönemle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde federasyon tarafından yapılması bekleniyor. Süper Lig'de yabancı kuralı, bu yaz da değişmesi durumunda, son 25 yılda tam 16. kez değişmiş olacak.

G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma…
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ta "ver rüşveti al iskanı" düzeni: Valizden milyonlar çıktı... Soğuk cüzdan bulundu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazarlardan flaş şampiyonluk yorumu!
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor düşme hattında! Kayserispor düşme hattında! 11:18
Çorum FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? Çorum FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? 11:11
Galatasaray MCT Technic'in Avrupa sınavı! Galatasaray MCT Technic'in Avrupa sınavı! 11:11
Trabzonspor ikinci yarının en iyisi! Trabzonspor ikinci yarının en iyisi! 11:02
TFF'den flaş kural! Yabancı kuralı değişiyor TFF'den flaş kural! Yabancı kuralı değişiyor 10:50
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… 10:30
Daha Eski
NBA'de Nuggets kazandı! NBA'de Nuggets kazandı! 10:13
Usta yazarlardan flaş şampiyonluk yorumu! Usta yazarlardan flaş şampiyonluk yorumu! 10:06
Manisa FK-Pendikspor maçı hangi kanalda? Manisa FK-Pendikspor maçı hangi kanalda? 10:04
Anadolu Efes'in rakibi Partizan! Anadolu Efes'in rakibi Partizan! 10:00
Galatasaray'da liderlik sınavı! Galatasaray'da liderlik sınavı! 09:43
Fener'den iki yıldıza kanca! Fener'den iki yıldıza kanca! 09:06