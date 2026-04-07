Victor Osimhen için Luis Enrique kararını değiştirdi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen için sıcak gelişmeler yaşanıyor. PSG'nin tecrübeli teknik direktörü Luis Enrique'nin transferde kararını değiştirdiği İspanyol basını tarafından duyuruldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 11:48 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 12:02
Gonçalo Ramos'un performansından memnun kalmaması sonrası kararını gözden geçirmesi dünyaca ünlü teknik adamın kararını değiştirmesinde en büyük etken olduğu aktarıldı.
Tecrübeli teknik adam, Nijeryalı yıldızı 1,5 sene önce veto etmişti. 55 yaşındaki çalıştırıcının transfer kararında değişikliğe gitme kararı aldığı haberde belirtildi.
TRANSFERDE İLGİ BÜYÜK
Atletico Madrid ve Bayern Münih, Victor Osimhen'i takip etmeyi sürdürürken Paris Saint-Germain de transfer yarışına güçlü bir şekilde dahil olduğu ifade edildi.
27 yaşındaki yıldız golcü, tüm kulvarlarda 29 maça çıkıp 19 gol ve 7 asist katkısı verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performansının ardından oyuncu Aslan'ın gönlünde taht kurdu.
