CANLI İZLE | Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig'de sezonun final haftalarına girilirken, Çorum Şehir Stadyumu tarihi günlerinden birine daha tanıklık ediyor. Çorum FK, geçtiğimiz hafta Bandırmaspor'a mağlup olsa da 62 puanla 4. sıradaki yerini korumayı başardı. Ev sahibi, taraftarının yaratacağı müthiş atmosferle Bodrum engelini aşarak Play-off hattındaki avantajını perçinlemek istiyor. Konuk ekip Sipay Bodrum FK ise 60 puanla rakibinin hemen ensesinde yer alıyor. Ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçı 4-0 gibi net bir skorla kazanan Muğla temsilcisi, deplasmanda da galip gelerek ikili averaj avantajıyla rakibinin üzerine tırmanmayı hedefliyor. İşte Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçının detayları!

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de, Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle başlayacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Kadir Akıllı yapacak.

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

