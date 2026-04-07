CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

CANLI İZLE | Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında, Play-off hattının iki iddialı ekibi karşı karşıya geliyor. 62 puanla 4. sırada yer alan Arca Çorum FK, sahasında en yakın takipçisi 60 puanlı Sipay Bodrum FK’yı konuk ediyor. Geçtiğimiz sezon Play-off yarı finalinde karşılaşan ve Süper Lig kapısından dönen iki ekibin bu randevusu, lig sıralaması ve moral üstünlüğü açısından hayati önem taşıyor. Peki, Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 11:11
CANLI İZLE | Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig'de sezonun final haftalarına girilirken, Çorum Şehir Stadyumu tarihi günlerinden birine daha tanıklık ediyor. Çorum FK, geçtiğimiz hafta Bandırmaspor'a mağlup olsa da 62 puanla 4. sıradaki yerini korumayı başardı. Ev sahibi, taraftarının yaratacağı müthiş atmosferle Bodrum engelini aşarak Play-off hattındaki avantajını perçinlemek istiyor. Konuk ekip Sipay Bodrum FK ise 60 puanla rakibinin hemen ensesinde yer alıyor. Ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçı 4-0 gibi net bir skorla kazanan Muğla temsilcisi, deplasmanda da galip gelerek ikili averaj avantajıyla rakibinin üzerine tırmanmayı hedefliyor. İşte Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçının detayları!

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de, Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle başlayacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Kadir Akıllı yapacak.

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ta "ver rüşveti al iskanı" düzeni: Valizden milyonlar çıktı... Soğuk cüzdan bulundu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazarlardan flaş şampiyonluk yorumu!
Tedesco F.Bahçe'de 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
