Zecorner Kayserispor 23 puanla noktaladı!

Süper Lig'de zor günler geçiren Zecorner Kayserispor, ligin 28. haftasını 23 puanla 16. sırada tamamladı. Sarı kırmızılı ekip, haftayı düşme hattı içerisinde kapatarak taraftarlarını endişelendirdi. Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen Kayseri temsilcisi, özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla alt sıralardan kurtulma fırsatını değerlendiremedi. 28 hafta sonunda 23 puanda kalan Kayserispor, ligde kalma mücadelesini daha da kritik bir noktaya taşıdı.

Teknik heyet ve oyuncular; kalan haftalarda toparlanarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, alınacak puanların büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Önümüzdeki haftalarda oynanacak karşılaşmalar, sarı kırmızılıların ligdeki geleceğini belirleyecek. Kayserispor, ligin 29.haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.