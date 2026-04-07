Anadolu Efes Basketbol Takımı, Partizan'ı ağırlayacak!

Ziraat Türkiye Kupası
Anadolu Efes, EuroLeague 36. haftasında Partizan'ı ağırlıyor. Avrupa kupalarındaki 911. maçına çıkacak lacivert-beyazlılar, sezon sonu öncesi kritik bir galibiyetin peşinde. Maç saat 20.30'da başlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Anadolu Efes, 8 Nisan'da Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 35 maçta 10 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 19. sırada girdi.

Oynadığı 35 müsabakanın 15'ini kazanan ve 20'sinden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 14. basamakta yer aldı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 911. MAÇ

Anadolu Efes, Partizan maçıyla Avrupa kupalarında 911. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 910 karşılaşmada 504 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 663. maçını yapacak. 661 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

