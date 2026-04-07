Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da Dörtlü Final yolunda!

Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da Dörtlü Final yolunda!

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde La Laguna Tenerife'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar kazanırsa Dörtlü Final'e yükselecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 11:12
Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da Dörtlü Final yolunda!

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takamı, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında 8 Nisan'da sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibini yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar 8 Nisan'da kazanması durumunda iki galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalacak. İspanyol ekibinin kazanması durumunda ise finale yükselecek ekibi 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak müsabaka belirleyecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma…
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ta "ver rüşveti al iskanı" düzeni: Valizden milyonlar çıktı... Soğuk cüzdan bulundu
Usta yazarlardan flaş şampiyonluk yorumu!
Tedesco F.Bahçe'de 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi!
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 11:48
Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları! Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları! 11:46
Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı detayları! Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı detayları! 11:43
Galatasaray Daikin'in şampiyonluk sınavı! Galatasaray Daikin'in şampiyonluk sınavı! 11:40
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final! UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final! 11:25
Kayserispor düşme hattında! Kayserispor düşme hattında! 11:18
Daha Eski
Çorum FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? Çorum FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? 11:11
Galatasaray MCT Technic'in Avrupa sınavı! Galatasaray MCT Technic'in Avrupa sınavı! 11:11
Trabzonspor ikinci yarının en iyisi! Trabzonspor ikinci yarının en iyisi! 11:02
TFF'den flaş kural! Yabancı kuralı değişiyor TFF'den flaş kural! Yabancı kuralı değişiyor 10:50
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… 10:30
NBA'de Nuggets kazandı! NBA'de Nuggets kazandı! 10:13