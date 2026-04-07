CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco'dan büyük başarı! Fenerbahçe'de 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Tedesco'dan büyük başarı! Fenerbahçe'de 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Fenerbahçe son olarak, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Bu mücadelenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco büyük sevinç yaşamıştı. Son olarak tecrübeli çalıştırıcının bu galibiyetle sarı-lacivertlilerde 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 12:04
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.

Bu mücadele, şampiyonluk yarışında Kanarya için hayati önem taşıyordu.

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun uzatmalarda penaltıdan kaydettiği gol ile sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Tedesco'nun maç sonrası büyük bir sevinç yaşaması oldukça dikkat çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcının bu galibiyetle Kanarya'da önemli bir başarıya daha imza attığı gün yüzüne çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre; Fenerbahçe, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ı da aynı sezonda iki maçta da yenerek 1995-96'dan sonra ilk defa bu başarıyı tekrarladı.

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kalan altı haftada hata yapmayarak şampiyonluk hasretini dindireceklerine inanıyor.

G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro...
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma…
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ta "ver rüşveti al iskanı" düzeni: Valizden milyonlar çıktı... Soğuk cüzdan bulundu
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazarlardan flaş şampiyonluk yorumu!
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 11:48
Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları! Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları! 11:46
Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı detayları! Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı detayları! 11:43
Galatasaray Daikin'in şampiyonluk sınavı! Galatasaray Daikin'in şampiyonluk sınavı! 11:40
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final! UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final! 11:25
Kayserispor düşme hattında! Kayserispor düşme hattında! 11:18
Daha Eski
Çorum FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? Çorum FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? 11:11
Galatasaray MCT Technic'in Avrupa sınavı! Galatasaray MCT Technic'in Avrupa sınavı! 11:11
Trabzonspor ikinci yarının en iyisi! Trabzonspor ikinci yarının en iyisi! 11:02
TFF'den flaş kural! Yabancı kuralı değişiyor TFF'den flaş kural! Yabancı kuralı değişiyor 10:50
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… 10:30
NBA'de Nuggets kazandı! NBA'de Nuggets kazandı! 10:13