Tedesco'dan büyük başarı! Fenerbahçe'de 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi
Fenerbahçe son olarak, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Bu mücadelenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco büyük sevinç yaşamıştı. Son olarak tecrübeli çalıştırıcının bu galibiyetle sarı-lacivertlilerde 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 12:04
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.
Bu mücadele, şampiyonluk yarışında Kanarya için hayati önem taşıyordu.
Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun uzatmalarda penaltıdan kaydettiği gol ile sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Tedesco'nun maç sonrası büyük bir sevinç yaşaması oldukça dikkat çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcının bu galibiyetle Kanarya'da önemli bir başarıya daha imza attığı gün yüzüne çıktı.
Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre; Fenerbahçe, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ı da aynı sezonda iki maçta da yenerek 1995-96'dan sonra ilk defa bu başarıyı tekrarladı.
Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kalan altı haftada hata yapmayarak şampiyonluk hasretini dindireceklerine inanıyor.