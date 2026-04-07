Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk düğümü, voleybolun iki dev markası Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank arasındaki final serisiyle çözülüyor. Oynanacak ilk maçta, ev sahibi avantajıyla parkeye çıkacak olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galip gelerek seriye moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yarı finalde Zeren Spor'u 3-0 ve 3-1'lik skorlarla rahat geçen Fenerbahçe Medicana'nın karşısında; Eczacıbaşı Dynavit gibi güçlü bir rakibi 3-0 ve 3-2'lik maçlarla eleyen formda bir VakıfBank bulunuyor. Toplamda 3 galibiyete ulaşan ekibin Türkiye şampiyonu ilan edileceği bu nefes kesen seride, her iki takım da sezonun emeğini kupa ile taçlandırmak niyetinde. İşte Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçının detayları!

FENERBAHÇE MEDICANA - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sultanlar Ligi final serisinin ilk karşılaşması, 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'un voleybol kalbi Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saati 17.00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE MEDICANA - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yolundaki bu ilk dev randevu, voleybolseverler için şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi özel röportajlar ve teknik analizler maç saati yaklaştıkça izleyicilerle buluşacak.

3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON

5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyet alan takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarı final serisinde Zeren Spor'u 3-0 ve 3-1'lik galibiyetler sonucunda saf dışı bırakmış, VakıfBank ise Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 ve 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.