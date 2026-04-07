Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybolda 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek play-off final serisi, dünya derbisiyle start alıyor. Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank, 5 maçlık serinin ilk randevusunda kozlarını paylaşacak. 3 galibiyete ulaşan takımın kupaya uzanacağı bu dev maratonda ilk avantajı kimin kapacağı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda yanıt bulacak. Peki Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk düğümü, voleybolun iki dev markası Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank arasındaki final serisiyle çözülüyor. Oynanacak ilk maçta, ev sahibi avantajıyla parkeye çıkacak olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galip gelerek seriye moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yarı finalde Zeren Spor'u 3-0 ve 3-1'lik skorlarla rahat geçen Fenerbahçe Medicana'nın karşısında; Eczacıbaşı Dynavit gibi güçlü bir rakibi 3-0 ve 3-2'lik maçlarla eleyen formda bir VakıfBank bulunuyor. Toplamda 3 galibiyete ulaşan ekibin Türkiye şampiyonu ilan edileceği bu nefes kesen seride, her iki takım da sezonun emeğini kupa ile taçlandırmak niyetinde. İşte Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçının detayları!

Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı ne zaman?

Sultanlar Ligi final serisinin ilk karşılaşması, 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'un voleybol kalbi Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saati 17.00 olarak açıklandı.

Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı hangi kanalda?

Şampiyonluk yolundaki bu ilk dev randevu, voleybolseverler için şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi özel röportajlar ve teknik analizler maç saati yaklaştıkça izleyicilerle buluşacak.

3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON

5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyet alan takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank 1. final maçı izle!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarı final serisinde Zeren Spor'u 3-0 ve 3-1'lik galibiyetler sonucunda saf dışı bırakmış, VakıfBank ise Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 ve 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Usta yazarlardan flaş şampiyonluk yorumu!
G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro...
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ta "ver rüşveti al iskanı" düzeni: Valizden milyonlar çıktı... Soğuk cüzdan bulundu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
TFF'den flaş kural! Yabancı kuralı değişiyor
