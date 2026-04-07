Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Wilfred Ndidi...

BEŞİKTAŞ'IN RESMİ AÇIKLAMASI

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.