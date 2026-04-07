Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid-Bayern Münih CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Madrid-Bayern Münih CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, lig aşamasını 15 puanla 9. sırada tamamlayan Real Madrid, 21 puanla 2. sıradan gelen Alman panzeri Bayern Münih’i ağırlıyor. Son 16 turunda Manchester City’yi saf dışı bırakarak büyük sükse yapan Madrid ekibi, evinde avantajlı bir skor peşinde. Bayern ise Madrid deplasmanından zaferle dönerek Münih’teki rövanş öncesi kapıyı aralamak istiyor. Peki, Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 13:59
Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok karşı karşıya gelen iki takımı, bir kez daha kupanın en kritik virajında buluşuyor. Ev sahibi Real Madrid, bu sezon Kylian Mbappe'nin katılımıyla hücumda bambaşka bir seviyeye ulaştı. Hafta sonu Mallorca deplasmanında alınan beklenmedik mağlubiyete rağmen, ev sahibi için Şampiyonlar Ligi her zaman farklı bir motivasyon kaynağı. Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri, Vinicius Jr. ve Mbappe hızıyla Bayern savunmasını aşmayı hedefliyor. Konuk ekip Bayern Münih ise Vincent Kompany yönetiminde lig aşamasının en dikkat çeken takımlarından biri oldu. 8 maçta 21 puan toplayarak devleri geride bırakan Bavyera ekibi, hafta sonu Freiburg deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetin moraliyle İspanya'ya geldi. Michael Olise'nin asistleri, Bayern'in en büyük gücü olacak. İşte Real Madrid-Bayern Münih maçının detayları!

Real Madrid-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kapsamındaki Real Madrid-Bayern Münih maçı 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Real Madrid-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Bayern Münih MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Real Madrid-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Gnabry

