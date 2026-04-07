Real Madrid-Bayern Münih CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok karşı karşıya gelen iki takımı, bir kez daha kupanın en kritik virajında buluşuyor. Ev sahibi Real Madrid, bu sezon Kylian Mbappe'nin katılımıyla hücumda bambaşka bir seviyeye ulaştı. Hafta sonu Mallorca deplasmanında alınan beklenmedik mağlubiyete rağmen, ev sahibi için Şampiyonlar Ligi her zaman farklı bir motivasyon kaynağı. Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri, Vinicius Jr. ve Mbappe hızıyla Bayern savunmasını aşmayı hedefliyor. Konuk ekip Bayern Münih ise Vincent Kompany yönetiminde lig aşamasının en dikkat çeken takımlarından biri oldu. 8 maçta 21 puan toplayarak devleri geride bırakan Bavyera ekibi, hafta sonu Freiburg deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetin moraliyle İspanya'ya geldi. Michael Olise'nin asistleri, Bayern'in en büyük gücü olacak. İşte Real Madrid-Bayern Münih maçının detayları!

Real Madrid-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kapsamındaki Real Madrid-Bayern Münih maçı 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Real Madrid-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Gnabry