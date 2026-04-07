CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de zirve yarışının seyrini değiştirecek olan erteleme mücadelesinde lider Galatasaray, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Göztepe’ye konuk olacak. 26 maç sonunda topladığı 64 puanla koltuğunu koruyan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak en yakın takipçisiyle Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmayı hedefliyor. Ev sahibi Göztepe ise 46 puanla 5. sırada yer alırken, Avrupa kupalarına katılma yolunda bu dev randevu onlar için bir dönüm noktası! İzmir ekibinin taraftar desteği ve ligin en az gol yiyen iki takımından biri olması bu mücadeleyi tam anlamıyla bir 'savunma savaşı'na dönüştürüyor. Peki Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 14:33 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 14:34
Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki kader anlarından biri İzmir'de yaşanıyor; lider Galatasaray, eksik maçını tamamlamak üzere Göztepe deplasmanına konuk olacak! 26 maç sonunda topladığı 64 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nın kapalı gişe atmosferinde hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Göztepe ise 46 puanla 5. sırada yer alırken, Avrupa kupaları hayali için ligin en güçlü ekibine karşı sürpriz peşinde. Ligin kalesinde en az gol gören iki savunma hattını karşı karşıya getirecek olan bu tarihi randevu, sadece üç puan değil, sezon sonu kupaya uzanacak takımın rotasını da büyük ölçüde belirleyecek. İzmir'in sarı-kırmızılı duvarı ile İstanbul'un hücum gücü arasındaki bu amansız takip, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte Göztepe-Galatasaray maçının detayları!

Göztepe-Galatasaray maçı detayları!

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in erteleme mücadelesinde lider Galatasaray, İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk oluyor. Bu kritik karşılaşma 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonluk yarışında puan farkını açmak isteyen sarı-kırmızılılar ile Avrupa kupaları takibini sürdüren İzmir ekibi, haftalarca beklenen bu randevuda kozlarını paylaşacak.

Göztepe-Galatasaray maçı hangi kanalda?

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

İzmir'in büyüleyici atmosferinde, Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenen mücadelede, her iki takımın da kontrollü ancak galibiyet odaklı bir oyun sergilemesi öngörülüyor.

Göztepe-Galatasaray maçı saat kaçta?

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonların kilitlendiği bu zorlu erteleme müsabakası, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak futbolseverlerle buluşacak.

Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman?

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin en az gol yiyen iki savunma hattını karşı karşıya getirecek olan bu yüksek tansiyonlu mücadelede adaleti sağlaması için Alper Akarsu'yu görevlendirdi. Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olarak açıklandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
