Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki kader anlarından biri İzmir'de yaşanıyor; lider Galatasaray, eksik maçını tamamlamak üzere Göztepe deplasmanına konuk olacak! 26 maç sonunda topladığı 64 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nın kapalı gişe atmosferinde hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Göztepe ise 46 puanla 5. sırada yer alırken, Avrupa kupaları hayali için ligin en güçlü ekibine karşı sürpriz peşinde. Ligin kalesinde en az gol gören iki savunma hattını karşı karşıya getirecek olan bu tarihi randevu, sadece üç puan değil, sezon sonu kupaya uzanacak takımın rotasını da büyük ölçüde belirleyecek. İzmir'in sarı-kırmızılı duvarı ile İstanbul'un hücum gücü arasındaki bu amansız takip, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte Göztepe-Galatasaray maçının detayları!

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in erteleme mücadelesinde lider Galatasaray, İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk oluyor. Bu kritik karşılaşma 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonluk yarışında puan farkını açmak isteyen sarı-kırmızılılar ile Avrupa kupaları takibini sürdüren İzmir ekibi, haftalarca beklenen bu randevuda kozlarını paylaşacak.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

İzmir'in büyüleyici atmosferinde, Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenen mücadelede, her iki takımın da kontrollü ancak galibiyet odaklı bir oyun sergilemesi öngörülüyor.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonların kilitlendiği bu zorlu erteleme müsabakası, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak futbolseverlerle buluşacak.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin en az gol yiyen iki savunma hattını karşı karşıya getirecek olan bu yüksek tansiyonlu mücadelede adaleti sağlaması için Alper Akarsu'yu görevlendirdi. Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olarak açıklandı.