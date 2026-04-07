Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting CP-Arsenal maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, lig aşamasını 16 puanla 7. sırada tamamlayan Sporting CP, sahasında turnuvanın en büyük favorilerinden, lig aşaması lideri, 24 puan Arsenal’ı ağırlıyor. José Alvalade Stadyumu’nda oynanacak bu dev randevuda ev sahibi Sporting, ateşli taraftarı önünde rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek; Mikel Arteta’nın öğrencileri ise Londra’ya galibiyetle dönmek istiyor. Peki, Sporting CP-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 13:27
Avrupa futbolunun zirvesinde nefesler tutuldu. Sporting CP, son dönemdeki yükselişini Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürerek çeyrek finale kadar gelmeyi başardı. Özellikle kendi sahasındaki baskılı futboluyla tanınan Portekiz ekibinde, Luis Suárez ve Trincão gibi isimler Arsenal savunması için en büyük tehdit olacak. Ancak Sporting'de orta sahanın dinamosu Morten Hjulmand'ın cezalı olması ve Nuno Santos'un sakatlığı teknik direktörün planlarını zorlayabilir. Arsenal ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği kusursuz performansla dikkat çekiyor. Lig aşamasını 8'de 8 yaparak ve 24 tam puanla zirvede tamamlayan konuk ekip, favori olarak çıktığı bu deplasmandan avantajla ayrılmak niyetinde. Arsenal cephesinde en çok dikkat çeken detay ise, eski takımı Sporting'e karşı ilk kez rakip olacak olan yıldız golcü Viktor Gyökeres'in performansı olacak. İşte Sporting CP-Arsenal maçının detayları!

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting CP: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas; Braganca, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez

Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Martinelli, Gyokeres, Madueke

G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma…
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri: 2 polis yaralandı 3 kişi etkisiz hale getirildi
G.Saray'a 200 milyon Euro'luk gelir!
Usta yazarlardan flaş şampiyonluk yorumu!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI maçı detayları! 13:10
G.Saray'a 200 milyon Euro'luk gelir! 12:56
Tedesco F.Bahçe'de 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi! 12:04
Göztepe'de Melis Erdoğan ile devam! 11:53
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 11:48
Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları! 11:46
Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı detayları! 11:43
Galatasaray Daikin'in şampiyonluk sınavı! 11:40
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final! 11:25
Kayserispor düşme hattında! 11:18
Çorum FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? 11:11
Galatasaray MCT Technic'in Avrupa sınavı! 11:11