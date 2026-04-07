Sporting CP-Arsenal maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun zirvesinde nefesler tutuldu. Sporting CP, son dönemdeki yükselişini Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürerek çeyrek finale kadar gelmeyi başardı. Özellikle kendi sahasındaki baskılı futboluyla tanınan Portekiz ekibinde, Luis Suárez ve Trincão gibi isimler Arsenal savunması için en büyük tehdit olacak. Ancak Sporting'de orta sahanın dinamosu Morten Hjulmand'ın cezalı olması ve Nuno Santos'un sakatlığı teknik direktörün planlarını zorlayabilir. Arsenal ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği kusursuz performansla dikkat çekiyor. Lig aşamasını 8'de 8 yaparak ve 24 tam puanla zirvede tamamlayan konuk ekip, favori olarak çıktığı bu deplasmandan avantajla ayrılmak niyetinde. Arsenal cephesinde en çok dikkat çeken detay ise, eski takımı Sporting'e karşı ilk kez rakip olacak olan yıldız golcü Viktor Gyökeres'in performansı olacak. İşte Sporting CP-Arsenal maçının detayları!

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting CP: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas; Braganca, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez

Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Martinelli, Gyokeres, Madueke