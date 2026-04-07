Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo emekli olacağını resmen duyurdu!

Fenerbahçe Beko'nun 38 yaşındaki Fransız yıldızı Nando De Colo, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

İŞTE YILDIZ İSMİN O AÇIKLAMASI!

Nando De Colo: "Bunun son yılım olabileceğini biliyordum. ASVEL'deki hedeflerimizden farklı olarak, ulaşılması gereken bir hedef vardı. Fenerbahçe genel müdürü ve teknik direktörüyle görüştükten sonra, bana çok cazip bir karar gibi geldi ve değerlendirilmeye değer bir fırsat olduğunu hissettim." ifadeleriyle emekliliğini doğruladı.

"DOĞRU ŞEKİLDE OYNAMIYORDUK"

"Ben geldiğimde gerçekten iyi bir dönem geçirdik. Birçok maçı üst üste kazandık. Sonrasında, basketbol hakkında biraz bilginiz varsa, fark yaratabilecek yeteneğe sahip olduğumuz için kazandığımız birçok maç olduğunu kabul etmelisiniz, ancak bence doğru şekilde oynamıyorduk. Başantrenör de biraz sonra bunu vurguladı ve maçları kazandığınızda, özellikle de takımın iyiliği için olsa bile, iletmek istediği farklı mekanizmaları insanlara anlatmanın zor olduğunu söyledi."