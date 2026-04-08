Okan Buruk'tan çarpıcı kadro kararı! İşte Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Göztepe'ye konuk olacak. Trabzonpor mağlubiyetini unutturmak isteyen Aslan'da Okan Buruk kadro kararını verdi. İşte Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Süper Lig'de zirvedeki avantajının bir kısmını tüketen Galatasaray, son toleransını harcamak istemiyor. En yakın takipçileri F.Bahçe ve Trabzonspor'un 1'er puan önünde 1 maç eksiği ile zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, tamamen bugün oynanacak olan Göztepe mücadelede konsantre olmuş durumda. Kazanması durumunda puan farkını 4'e yükseltip bitime 4 hafta kala yeniden farkı açma şansı bulunan Galatasaray, İzmir'de bütün planlarını 3 puan üzerine kurmuş durumda.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Takımın tecrübeli isimleri hemen dümene geçtiler. Günay Güvenç ile Abdülkerim Bardakcı yerli oyuncuları, Lucas Torreira ve Mario Lemina da yabancı takım arkadaşlarını konsantre etmeye başladı. Göztepe maçını fırsat olarak gören sarı-kırmızılı oyuncular, "'Kalan tüm maçlarını kazacağız ve yine biz şampiyon olacağız'' diyerek motive etti. Okan Buruk ise Trabzonsppr mağlubiyetinden sonra kimsenin ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini ifade ederek iplerin kendilerinde olduğunu söyledi.

HATA YAPMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2016- 17 sezonunda çalıştırdığı Göztepe'ye karşı hiç hata yapmadı. G.Saray, Okan Buruk yönetiminde Göztepe'ye karşı sahaya çıktığı 3 maçın hepsini kazandı. Hedef bu galibiyetlere bir yenisini daha ekleyip zirve yarışında ipleri tamamen eline almak.

BURUK ROTASYON

Galaasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hem zorunluluktan hem de bazı oyuncuların formsuzluğundan dolayı Göztepe deplasmanında farklı bir kadro ile sahaya çıkacak. Sakatlığı bulunan Osimhen ile cezalı Abdülkerim kadroda yer alamayacak. Trabzonspor önünde yetersiz performans sergileyen Jakobs da formasını Eren Elmalı'ya kaptıracak. Sağ bekte de formayı Boey devralacak.

SARA MÜJDESİ

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, sakatlığını atlattı. Brezilya Milli Takımı'ndan ağrı içinde gelen yıldız orta saha, Trabzonspor deplasmanını kaçırmıştı. Dün takımla birlikte çalışmalara başlayan Sara'nın bugün Göztepe karşısında süre alacağı tahmin ediliyor.

EREN SINIRDA

Galatasaray'ın milli yıldızı Eren Elmalı, zorlu Göztepe mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bugünkü maçta sarı kart görmesi durumunda hafta sonunda RAMS Park'ta oynanacak olan Kocaelispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

14 FARKLI İSİM GOL ATTI

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig'de 14 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Icardi 13, Osimhen 12, Sane ve Barış 6'şar, Sara ile Yunus 5'er, Eren 3, İlkay, Singo ve Torreira 2'şer, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Sallai, ve Nhaga da 1'er gol attı. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor önünde Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde ise Onguene kendi kalesine gol attı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Göztepe : Lis, Arda, Allan, Heliton, Cherni, Taha, Antunes, Miroshi, Dennis, Janderson, Juan

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Davinson Sánchez, Eren, Lemina, İlkay, Sallai, Asprilla, Sané, Barış Alper Yılmaz

