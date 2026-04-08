Galatasaray Bruno Fernandes için transferde harekete geçti!
Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyon olup Devler Ligi'ne gitmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak isterken hedefine Manchester United'ın yıldız ismi Bruno Fernandes'i aldığı öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan o haberde sarı-kırmızılıların transfer ciddi bir bütçe ayırdığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Cimbom, gözünü dünya yıldızlarına dikti.
Galatasaray, İngiliz devi Manchester United'da forma giyen 10 numara Bruno Fernandes'i transfer etmek için düğmeye bastı.
Portekizli süper yıldızın Premier Lig devi ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor.
Fichajes kaynaklı haberde, sarı kırmızılıların 31 yaşındaki futbolcu için ciddi bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.
Şu anda piyasa değeri 40 milyon euro olarak gözüken Fernandes, daha önce yaptığı açıklamada Rams Park Stadı'nın atmosferine hayran olduğunu belirtmişti.
Galatasaray yönetiminin temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
