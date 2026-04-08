Dursun Özbek'ten flaş prim jesti! Sezonun geri kalanında...
Galatasaray'da şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken yönetim kesenin ağzını açtı; kalan 7 maç için özel prim kararı alınırken, sözleşme ve transfer görüşmeleri sezon sonuna kadar askıya alındı. İşte detaylar... (Son Dakika GS Haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Üst üste dördüncü kez şampiyonluğu sırtlamaya hazırlanan G.Saray'da gözler bugün oynanacak olan Göztepe mücadelesine çevrilmiş durumda.
FEDAKARLIK ZAMANI
Sarı-kırmızılılarda bütün planlar 3 puan üzerine kurulurken, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.
Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler sarı- kırmızılılarda kalan 7 maçın her biri için oyunculara prim dağıtma kararı aldı.
HER ŞEY ASKIYA ALINDI
Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek İcardi, Noa Lang, Boey ve Asprilla ile zam bekleyen Torreira için sezon sonuna kadar somut bir adım atılmayacak.
Barış Alper başta olmak üzere yıldız oyunculara gelen tekliflere de cevap verilmeyecek.
Yönetim kalan haftalarda her maça özel prim belirleyerek takımı şampiyonluk için kenetleyecek.
Ancak oyuncuların bu primleri hak etmeleri için sezon sonunda şampiyonluk kupasını getirmeleri gerekecek.