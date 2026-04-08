Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu kararı!
Beşiktaş derbisinde formayı Anthony Musaba'ya kaptıran ancak ikinci yarı oyuna dahil olup galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili karar çıktı. Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, yıldız oyuncuyu Zecorner Kayserispor maçında ilk 11'de başlatmayı planlıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 09:12
Savunma arkası koşularıyla Beşiktaş savunmasını zorlayan tecrübeli oyuncu, yakaladığı fırsatları harcasa da performansıyla alkış aldı.
Öyle ki kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem, 90+11'de ağları sarsarak Fenerbahçe'ye üç puanı getirdi.
Tedesco, derbi sonrası Kerem'in performansından oldukça memnun kaldı.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun başarılı performansının ardından İtalyan-Alman çalıştırıcı, yıldız futbolcuyu Zecorner Kayserispor maçında ilk 11'de başlatmaya karar verdi.
Kerem, bu karar ile birlikte kısa bir aranın ardından yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.
