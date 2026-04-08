Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Barış Alper Yılmaz...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a yenilerek şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Galatasaray'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 09:46
27. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.
SAKATLIĞINA RAĞMEN OYNUYOR
Sabah'ın haberine göre; yıldız futbolcunun uzun süredir sakatlığına rağmen büyük bir fedakârlık yaparak sahaya çıktığı öğrenildi.
Oyuncunun Kosova maçında ağrıları bulunduğu, Trabzonspor deplasmanı sonrasında ise şiddetin daha da arttığı belirlendi.
Önceki gün idmana katılmayan ve dinlendirilen oyuncu ile Okan Buruk bir görüşme yaparken milli futbolcu, sezonun en kritik maçlarından biri olan Göztepe karşısında oynamak istediğini söyledi.
Barış Alper'in iğne tedavisiyle sahaya çıkması bekleniyor.
