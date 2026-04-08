Fenerbahçe'de Tedesco'dan Asensio'nun yokluğunda 2 farklı plan!

Fenerbahçe'nin son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadelede sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Marco Asensio sakatlanmıştı. Futbolcunun yokluğunda teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro planlaması doğrultusunda 2 farklı seçeneğe yöneleceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 09:37
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 1-0'lık skorla ayrılmasına karşın Asensio'nun sakatlığı sarı-lacivertlilerde endişeye neden oldu.

Kanarya'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Zecorner Kayserispor maçında Asensio'nun forma giymesi beklenmiyor. Futbolcunun Kadıköy'de oynanacak olan Çaykur Rizespor maçındaki durumu ise belirsizliğini koruyor.

Sabah'ın haberine göre; Domenico Tedesco'nun son olarak Asensio'nun yokluğunda iki farklı plan üzerinde durduğu öğrenildi.

A PLANI: DERBİDE OLDUĞU GİBİ FRED!

Tedesco, Fred'i daha ofansif bir rolde değerlendirmeye hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncunun 10 numara pozisyonunda görev alması en güçlü ihtimal. Orta sahadaki dengeyi bozmak istemeyen teknik heyet, Guendouzi-Kante ikilisinin derbideki performansından oldukça memnun.

Bu nedenle sistemin merkezine dokunmadan çözüm üretmek hedefleniyor. Beşiktaş derbisinde de Asensio çıkınca yerine Fred girmişti.

B PLANI: TALISCA MERKEZE, CHERIF İLERİYE

Alternatif senaryoda ise Sidiki Cherif'in forvete geçmesi, Anderson Talisca'nın ise doğal pozisyonu olan 10 numarada görev alması planlanıyor. Bu varyasyon, hücum hattında daha direkt ve fizik gücü yüksek bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Samandıra'da hafta boyunca yapılacak antrenmanlar belirleyici olacak. Teknik ekibe yakın kaynaklara göre Fred, ilk plan için önde görünüyor.

