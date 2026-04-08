Fenerbahçe'de Musaba şoku! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Hollandalı futbolcu ile ilgili son olarak ortaya çıkan o gerçek, taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 10:09
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna Anthony Musaba'yı katmıştı. Hollandalı futbolcu sarı-lacivertlilerde ilk 5 resmi maçında 1 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
Futbolcu özellikle eski takımı Samsunspor'a karşı oynanan Süper Kupa yarı finalinde yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.
Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan 25 yaşındaki oyuncu, Göztepe mücadelesinde de 1 asist üreterek başarılı formunu sürdürmüştü.
Fakat bu etikili performansın ardından Musaba'nın performansında ciddi bir düşüş söz konusu. Takvim'in derlediği habere göre; Musaba ligde oynanan son 9 karşılaşmada yalnızca 1 kez asist üretebildi.
Kalan 8 mücadelede ise skora katkı sunamadı. Son olarak 1-0'lık kazanılan Beşiktaş derbisinde de kendisinden istenilen performansı gösteremeyen futbolcu eleştiri oklarını üzerine çekti.