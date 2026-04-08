Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı detayları!

Trendyol 1. Lig'de sezonun son virajına girilirken Iğdır FK, sahasında play-off hattının en güçlü adaylarından birini ağırlıyor. Ev sahibi Iğdır temsilcisi, bu sezon ligin yeni ekiplerinden biri olmasına rağmen topladığı 45 puanla dikkat çekiyor. Son haftalarda alınan istikrarsız sonuçları unutturmak isteyen yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet serisi başlatma niyetinde. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü ise ligin en dirençli takımları arasında yer alıyor. 50 puanla 8. sırada bulunan ve hemen üstündeki Bandırmaspor'u takibini sürdüren başkent ekibi, son 2 haftadır aldığı galibiyetlere bir yenisi daha ekleyerek seriyi 3'e çıkarmanın peşinde. İşte Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının detayları!

Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI SAAT KAÇTA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama vuruşu saat 17.00'de, Muhammet Ali Metoğlu'nun düdüğüyle yapılacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü MAÇI HANGİ KANALDA?

Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

