Ziraat Türkiye Kupası
West Ham United-Wolverhampton maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United-Wolverhampton maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in 32. haftasında, 29 puanla 18. sırada yer alan ve küme düşme hattından kurtulmak için çabalayan West Ham United, 17 puanla ligin son sırasında demir atan Wolverhampton’ı ağırlıyor. Her iki takım için de ligde kalma umutlarını tazelemek adına galibiyetten başka seçenek yok. Wolves için bu maç, matematiksel umutlarını sürdürebilmek adına "tamam mı devam mı" niteliğinde. Peki, West Ham-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 09:54
West Ham United-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de sezonun en kritik virajlarından birine girildi. West Ham United, bu sezon beklentilerin çok uzağında kalarak kendisini düşme potasında buldu. Ancak 29 puanı bulunan ev sahibi, hemen üzerlerindeki Tottenham ve Nottingham Forest ile aradaki farkı kapatıp nefes almak istiyor. Kendi sahalarındaki bu maç, ligin en zayıf halkası karşısında mutlak 3 puan parolasıyla çıkacakları bir sınav olacak. Konuk ekip Wolverhampton cephesinde ise durum oldukça vahim. 31 maçta sadece 17 puan toplayabilen ve ligin en az gol atan takımı olan Wolves, önümüzdeki sezon Championship'te oynamaya çok yakın. Kaybedecek bir şeyi kalmayan bir takımın tehlikesini sahaya yansıtıp Londra'dan sürpriz bir sonuçla dönerek mucizeyi kovalamak istiyorlar. İşte West Ham United-Wolverhampton maçının detayları!

WEST HAM UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 32. haftasındaki bu kritik açılış mücadelesi 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

WEST HAM UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

WEST HAM UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Alt sıraları alev yerine çevirecek bu önemli maç, beIN Sports 3 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

WEST HAM UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa, Soucek; Bowen, Pablo, Castellanos

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, J. Gomes, Andre, Mane, H. Bueno; Armstrong, Arokodare

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Kayseri maçı öncesi şok gerçek!
F.Bahçe'de Openda gelişmesi! Ayrılık...
Yeşilçam'ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan'dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
ABD ve İran arasındaki müzakereler için gözler Pakistan'da
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan flaş Van Dijk bombası!
"Transferdeki önceliğim..."
