CANLI YAYIN | Paris FC-AS Monaco maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Fransa'da haftanın açılış maçında gözler Stade Jean Bouin'e çevrildi. Ev sahibi Paris FC, Kombouaré dokunuşuyla birlikte daha dirençli bir takıma dönüştü. Geçtiğimiz hafta Lorient ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdüren başkent ekibi, ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibine karşı bir kez daha sürpriz yapma peşinde. Takımın gol umudu Marshall Munetsi, son 6 maçtaki 4 gollük performansıyla Monaco savunması için en büyük tehdit. Monaco tarafında ise tam bir kusursuzluk hakim. Üst üste aldığı 7 galibiyetle 49 puana ulaşan ve Lille ile Marsilya'nın hemen arkasında 5. sıraya yerleşen konuk ekip, galibiyet serisini 6 maça çıkararak Şampiyonlar Ligi biletini erkenden cebine koymak istiyor. Kadrosunda Folarin Balogun, Aleksandr Golovin gibi yıldızları barındıran Monaco, ligin en çok ikinci yarı golü atan takımı olarak dikkat çekiyor. Ancak savunmadaki Vanderson ve Caio Henrique gibi önemli eksikler, teknik heyeti düşündürüyor. İşte Paris FC-AS Monaco maçının detayları!

Paris FC-AS Monaco MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 29. haftasındaki bu önemli karşılaşma 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

Paris FC-AS Monaco MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade Jean Bouin'de oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 20.00'de yapılacak.

Real Madrid-Girona MAÇI HANGİ KANALDA?

Yıldızların mücadele edeceği kritik maç, beIN Sports 4 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

Paris FC-AS Monaco MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Paris FC: Trapp; Camara, Coppola, Mbow, Sangui; Munetsi, Lees-Melou, Matondo; Ikone, Geubbels, Simon

AS Monaco: Hradecky; Kehrer, Zakaria, Faes; Teze, Coulibaly, Camara, Mawissa; Akliouche, Golovin; Balogun