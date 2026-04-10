Fenerbahçe'ye transferde kelebek etkisi! Lois Openda...

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Yaz transfer döneminde önceliği 9 numara takviyesi olan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri Lois Openda'ydı. Juventus'ta yaşanan bir gelişme, sarı-lacivertlilerin transferi bitirmeye bir adım daha yaklaşmasını sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 09:30
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Golcü takviyesi doğrultusunda yaz transfer döneminde masaya oturacağı isimleri belirleyen Fenerbahçe'de gündeme Lois Openda gelmişti.

Juventus'ta beklentilerin altında kalan Belçikalı oyuncunun Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun dokunuşuyla yeniden parlak günlerine dönebileceği konuşulurken yaşanan o gelişme, transferde kelebek etkisi yarattı.

Siyah-beyazlı ekip, Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatma kararı alırken Çizme basınında dikkat çeken bir haber servis edildi.

Serie A temsilcisinde başarılı bir yeniden yapılanma dönemi geçiren Spalletti, henüz resmiyet kazanmayan yeni sözleşmesi ile birlikte Openda'nın geleceğini belirlemede kritik rol oynadı ve böylelikle 26 yaşındaki oyuncunun Torino'dan ayrılacağı kesinleşti.

Belçikalı forvet, 67 yaşındaki çalıştırıcı tarafından net bir şekilde gözden çıkarılırken bu durumun Arkadiusz Milik ve Dusan Vlahovic'in sakatlıktan dönmesi ve diğer hücum oyuncularının varlığıyla da bağlantılı olduğu aktarıldı.

İtalyan temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması durumunda Openda'nın 44 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi tetiklenecek.

Serie A'da 23 maçta 648 dakika süre alan ve yalnızca 1 gol katkısı sunan Openda, oluşturacağı mali yükten dolayı Juventus'ta bir pişmanlık olarak görünüyor.

Daha önce RB Leipzig forması ile 60 milyon euro transfer değerine ulaşmayı başaran Belçikalı 9 numara ise yeni kulübünde fark yaratarak geçirdiği bu zorlu süreci unutmak istiyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
