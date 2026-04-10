Fenerbahçe'ye transferde kelebek etkisi! Lois Openda...
Yaz transfer döneminde önceliği 9 numara takviyesi olan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri Lois Openda'ydı. Juventus'ta yaşanan bir gelişme, sarı-lacivertlilerin transferi bitirmeye bir adım daha yaklaşmasını sağladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 09:30
Serie A temsilcisinde başarılı bir yeniden yapılanma dönemi geçiren Spalletti, henüz resmiyet kazanmayan yeni sözleşmesi ile birlikte Openda'nın geleceğini belirlemede kritik rol oynadı ve böylelikle 26 yaşındaki oyuncunun Torino'dan ayrılacağı kesinleşti.
Belçikalı forvet, 67 yaşındaki çalıştırıcı tarafından net bir şekilde gözden çıkarılırken bu durumun Arkadiusz Milik ve Dusan Vlahovic'in sakatlıktan dönmesi ve diğer hücum oyuncularının varlığıyla da bağlantılı olduğu aktarıldı.
İtalyan temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması durumunda Openda'nın 44 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi tetiklenecek.
Serie A'da 23 maçta 648 dakika süre alan ve yalnızca 1 gol katkısı sunan Openda, oluşturacağı mali yükten dolayı Juventus'ta bir pişmanlık olarak görünüyor.
Daha önce RB Leipzig forması ile 60 milyon euro transfer değerine ulaşmayı başaran Belçikalı 9 numara ise yeni kulübünde fark yaratarak geçirdiği bu zorlu süreci unutmak istiyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.