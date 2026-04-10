Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Mauro Icardi'nin kardeşinden gündem olan açıklama! "O çok değişti"

Mauro Icardi'nin kardeşinden gündem olan açıklama! "O çok değişti"

Arjantin'de bir televizyon programında konuşan Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, ağabeyi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Guido Icardi'nin çarpıcı itirafları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 11:21
Mauro Icardi'nin kardeşinden gündem olan açıklama! "O çok değişti"

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Arjantin televizyonu Canal Trece'de yayınlanan La Manana con Moria adlı programa konuk oldu ve ağabeyiyle olan ilişkisinden bahsetti. İşte o ifadeler...

Mauro Icardi'nin kardeşinden gündem olan açıklama! "O çok değişti"

"10-11 YILDIR KONUŞMUYORUZ"

"10 ya da 11 yıldır iletişimimiz yok, konuşmuyoruz. Sadece ara sıra doğum günü mesajı atıyoruz ama o kadar. Bu konu bana geliyor, ben aramıyorum; çağrıldığımda da cevap veriyorum, neden vermeyeyim?"

Mauro Icardi'nin kardeşinden gündem olan açıklama! "O çok değişti"

"MAURO ÇOK DEĞİŞTİ"

"Mauro'nun değişmesinin sebebi futbolda başarılı olup çok para kazanmasıydı. Biz çok mütevazı şartlardan geliyoruz. Hatta bir futbol kulübünün garajında yaşadığımız dönemler oldu."

Mauro Icardi'nin kardeşinden gündem olan açıklama! "O çok değişti"

"BAŞKA BİR SEVİYEYE GEÇTİ"

"Ama o ekonomik ve sosyal olarak yükselince tamamen başka bir seviyeye geçti. Biz çok yakındık, gerçekten çok. Ortak projelerimiz vardı ama sonra her şey unutuldu. Bir giyim markası kurmayı konuşuyorduk ama hepsi rafa kalktı."

Mauro Icardi'nin kardeşinden gündem olan açıklama! "O çok değişti"

"PARA ONU TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

"Kendime hep şunu soruyordum: Bu çocuk ne zaman geri dönecek, ne zaman aileyle tekrar iletişim kuracak, bizi destekleyecek? Ama olmadı, giderek daha da uzaklaştı. Onunla ilgili anlatacak binlerce hikayem var. Eskiden hep birlikteydik ama para onu tamamen değiştirdi."

Mauro Icardi'nin kardeşinden gündem olan açıklama! "O çok değişti"

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...

F.Bahçe'de Kayseri maçı öncesi şok gerçek!
F.Bahçe'de Sancho gelişmesi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD ve İran arasındaki müzakereler için gözler Pakistan'da
"Transferdeki önceliğim..."
F.Bahçe'de Openda gelişmesi! Ayrılık...
SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
10 Nisan Polis Günü mesajları 10 Nisan Polis Günü mesajları 11:08
F.Bahçe'de Sancho gelişmesi! F.Bahçe'de Sancho gelişmesi! 11:04
PFDK kararları açıklandı! PFDK kararları açıklandı! 10:28
F.Bahçe'de Kayseri maçı öncesi şok gerçek! F.Bahçe'de Kayseri maçı öncesi şok gerçek! 10:11
Real Madrid-Girona maçı saat kaçta? Real Madrid-Girona maçı saat kaçta? 10:10
West Ham United-Wolverhampton maçı detayları! West Ham United-Wolverhampton maçı detayları! 09:54
Daha Eski
G.Saray'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkında flaş yorumlar! G.Saray'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkında flaş yorumlar! 09:46
F.Bahçe'de Openda gelişmesi! Ayrılık... F.Bahçe'de Openda gelişmesi! Ayrılık... 09:30
Beşiktaş-Antalyaspor maçı detayları! Beşiktaş-Antalyaspor maçı detayları! 08:53
Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! 01:19
G.Birliği’nde moral yemeği G.Birliği’nde moral yemeği 01:09
Kayseri'de biletlere hücum Kayseri'de biletlere hücum 01:08