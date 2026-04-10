Polis Günü mesajları | 10 Nisan 2026 Türk Polis Teşkilatı 181 yaşında!

Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 181. yıl dönümünü kutluyor. 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulan emniyet teşkilatı, bir buçuk asrı deviren tecrübesiyle sadece suçla mücadele etmeyip aynı zamanda toplumun güven limanı olma görevini üstleniyor. Her yıl 10 Nisan'ı kapsayan hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle polis-halk ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, vatandaşlar da bu zorlu görevi ifa eden memurlara şükranlarını sunmak için sıraya dizildi. 2026 yılında da törenlerle kutlanan bu özel günde, vatanı için canını siper eden tüm polislerimizin bu onurlu günü kutlu olsun. İşte en güzel Polis Günü mesajları!

10 NİSAN POLİS GÜNÜ MESAJLARI (KISA)

Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İyi ki varsınız!

Gecesi gündüzü olmayan, vatan nöbetinde bir an bile tereddüt etmeyen kahraman polislerimizin günü kutlu olsun.

Adaletin ve asayişin sarsılmaz kalesi Türk Polisi, 181 yıldır milletinin emrinde. Polis Haftası kutlu olsun!

Gücünü yasalardan, desteğini milletinden alan tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar dilerim.

ANLAMLI VE DUYGUSAL 10 NİSAN POLİS GÜNÜ MESAJLARI

Al bayrağımızın gölgesinde huzurla uyuyabiliyorsak, sizin sayenizde. Bu uğurda şehit düşen tüm polislerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, görevi başındaki polislerimize esenlikler diliyorum.

Kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümünü kutlar, tüm emniyet mensuplarımıza sağlık ve başarılar dilerim.

0 NİSAN NEDEN POLİS GÜNÜ OLARAK KUTLANIR?

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilen 10 Nisan, kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan modern bir kolluk gücü anlayışının doğuşunu simgeler. 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da, bizzat dönemin padişahı tarafından yayımlanan "Polis Nizamnamesi" ile birlikte, bugünkü emniyet teşkilatının temelleri resmen atılmıştır. Bu nizamname, sadece bir kurumun kurulmasını değil, aynı zamanda kolluk hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde, profesyonel bir yapıyla yürütülmesini hedefleyen devrim niteliğinde bir adım olmuştur.

Cumhuriyet döneminde de bu tarihi miras korunmuş ve 10 Nisan, Türk polisinin vatanseverlik, fedakarlık ve sadakatle örülü hizmet yolculuğunun başlangıcı olarak tescillenmiştir. Her yıl bu tarihte, emniyet mensuplarının toplumdaki saygın yeri bir kez daha hatırlanırken, teşkilatın 181 yıllık şanlı mazisi törenlerle yâd edilmektedir. 10 Nisan, sadece teknik bir kuruluş yıl dönümü değil; "halkın polisi" olma bilincinin ve devletin bekası için gece gündüz demeden nöbet tutan bir inancın sembol günüdür.