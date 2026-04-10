Ziraat Türkiye Kupası
Polis Günü mesajları | 10 Nisan 2026 Türk Polis Teşkilatı 181 yaşında!

Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845'ten bu yana adalet, güven ve huzurun teminatı olmaya devam ediyor! Kuruluşunun 181. yılında, emniyet teşkilatımızın kahraman neferleri için hazırlanan tebrik mesajları sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Vatan toprağının her köşesinde bayraklaşan, asayişi sağlayan ve güven veren polislerimiz için en içten kutlama sözlerini, Türk Polisi için bir araya getirdik. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle andığımız bu anlamlı günde; WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz 10 Nisan Polis Haftası mesajları haberimizde!

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 11:08
Polis Günü mesajları | 10 Nisan 2026 Türk Polis Teşkilatı 181 yaşında!

Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 181. yıl dönümünü kutluyor. 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulan emniyet teşkilatı, bir buçuk asrı deviren tecrübesiyle sadece suçla mücadele etmeyip aynı zamanda toplumun güven limanı olma görevini üstleniyor. Her yıl 10 Nisan'ı kapsayan hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle polis-halk ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, vatandaşlar da bu zorlu görevi ifa eden memurlara şükranlarını sunmak için sıraya dizildi. 2026 yılında da törenlerle kutlanan bu özel günde, vatanı için canını siper eden tüm polislerimizin bu onurlu günü kutlu olsun. İşte en güzel Polis Günü mesajları!

Polis Günü mesajları

10 NİSAN POLİS GÜNÜ MESAJLARI (KISA)

Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İyi ki varsınız!

Gecesi gündüzü olmayan, vatan nöbetinde bir an bile tereddüt etmeyen kahraman polislerimizin günü kutlu olsun.

10 Nisan Polis Günü mesajları

Adaletin ve asayişin sarsılmaz kalesi Türk Polisi, 181 yıldır milletinin emrinde. Polis Haftası kutlu olsun!

Gücünü yasalardan, desteğini milletinden alan tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar dilerim.

Polis Günü anlamlı mesajlar ve sözleri

ANLAMLI VE DUYGUSAL 10 NİSAN POLİS GÜNÜ MESAJLARI

Al bayrağımızın gölgesinde huzurla uyuyabiliyorsak, sizin sayenizde. Bu uğurda şehit düşen tüm polislerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, görevi başındaki polislerimize esenlikler diliyorum.

Türk Polis Teşkilatı 181 yaşında!

Kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümünü kutlar, tüm emniyet mensuplarımıza sağlık ve başarılar dilerim.

0 NİSAN NEDEN POLİS GÜNÜ OLARAK KUTLANIR?

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilen 10 Nisan, kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan modern bir kolluk gücü anlayışının doğuşunu simgeler. 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da, bizzat dönemin padişahı tarafından yayımlanan "Polis Nizamnamesi" ile birlikte, bugünkü emniyet teşkilatının temelleri resmen atılmıştır. Bu nizamname, sadece bir kurumun kurulmasını değil, aynı zamanda kolluk hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde, profesyonel bir yapıyla yürütülmesini hedefleyen devrim niteliğinde bir adım olmuştur.

Cumhuriyet döneminde de bu tarihi miras korunmuş ve 10 Nisan, Türk polisinin vatanseverlik, fedakarlık ve sadakatle örülü hizmet yolculuğunun başlangıcı olarak tescillenmiştir. Her yıl bu tarihte, emniyet mensuplarının toplumdaki saygın yeri bir kez daha hatırlanırken, teşkilatın 181 yıllık şanlı mazisi törenlerle yâd edilmektedir. 10 Nisan, sadece teknik bir kuruluş yıl dönümü değil; "halkın polisi" olma bilincinin ve devletin bekası için gece gündüz demeden nöbet tutan bir inancın sembol günüdür.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkında flaş yorumlar!
F.Bahçe'de Sancho gelişmesi!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD ve İran arasındaki müzakereler için gözler Pakistan'da
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Openda gelişmesi! Ayrılık...
"Transferdeki önceliğim..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK kararları açıklandı! PFDK kararları açıklandı! 10:28
F.Bahçe'de Kayseri maçı öncesi şok gerçek! F.Bahçe'de Kayseri maçı öncesi şok gerçek! 10:11
Real Madrid-Girona maçı saat kaçta? Real Madrid-Girona maçı saat kaçta? 10:10
West Ham United-Wolverhampton maçı detayları! West Ham United-Wolverhampton maçı detayları! 09:54
G.Saray'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkında flaş yorumlar! G.Saray'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkında flaş yorumlar! 09:46
F.Bahçe'de Openda gelişmesi! Ayrılık... F.Bahçe'de Openda gelişmesi! Ayrılık... 09:30
Daha Eski
Beşiktaş-Antalyaspor maçı detayları! Beşiktaş-Antalyaspor maçı detayları! 08:53
Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! 01:19
G.Birliği’nde moral yemeği G.Birliği’nde moral yemeği 01:09
Kayseri'de biletlere hücum Kayseri'de biletlere hücum 01:08
Kazanacağız Kazanacağız 01:07
bizim bir hayalimiz var bizim bir hayalimiz var 01:05