Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkında flaş yorumlar!

BÜLENT TİMURLENK: BÖYLE HESAP YAPILMAZ Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında sahasında 13 maçta 7 gol yemiş Göztepe'ye 3 gol atıp, puan farkını 4'te tutmak ne kadar mühimse bu maçın 48 ve 68. dakikaları arasında büyük baskı yiyip kalesinde 5 net pozisyon vermesi de o kadar önemli Galatasaray için… Maçın büyük fotoğrafında 'Günü kurtardılar' diyebiliriz. Ortada alınacak 18 puan var. Medyada genel beklenti Fenerbahçe ile Trabzonspor bütün maçlarını kazanacaklar şeklinde. Galatasaray'ın ise 'Fenerbahçe mağlubiyeti' dışında hangi karşılaşmada puan kaybedeceğinin hesabı yapılıyor. Böyle hesap olmaz…

Galatasaray'ın öncelikli hedefi derbi öncesindeki iki maçı da kazanıp 'En az 4 puan' farkla Fenerbahçe'yi evinde ağırlamak olmalı. Bunu yapabilecek kadrosu ve önceki günkü iletişim diliyle direkt taraftara hitap eden Okan Buruk gibi bir hocası var.