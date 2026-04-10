Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkında flaş yorumlar!
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu kritik karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı camiada şampiyonluk umutları daha da arttı. Cimbom'un Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimalleri hakkında son olarak Sabah Gazetesi yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundular. İşte o yorumlar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 09:47
BÜLENT TİMURLENK: BÖYLE HESAP YAPILMAZ
Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında sahasında 13 maçta 7 gol yemiş Göztepe'ye 3 gol atıp, puan farkını 4'te tutmak ne kadar mühimse bu maçın 48 ve 68. dakikaları arasında büyük baskı yiyip kalesinde 5 net pozisyon vermesi de o kadar önemli Galatasaray için… Maçın büyük fotoğrafında 'Günü kurtardılar' diyebiliriz. Ortada alınacak 18 puan var. Medyada genel beklenti Fenerbahçe ile Trabzonspor bütün maçlarını kazanacaklar şeklinde. Galatasaray'ın ise 'Fenerbahçe mağlubiyeti' dışında hangi karşılaşmada puan kaybedeceğinin hesabı yapılıyor. Böyle hesap olmaz…
Galatasaray'ın öncelikli hedefi derbi öncesindeki iki maçı da kazanıp 'En az 4 puan' farkla Fenerbahçe'yi evinde ağırlamak olmalı. Bunu yapabilecek kadrosu ve önceki günkü iletişim diliyle direkt taraftara hitap eden Okan Buruk gibi bir hocası var.
GÜRCAN BİLGİÇ: BOYU KISALAN LİGDE BU BÜYÜK AVANTAJ
Galatasaray krizli bir zamandan geçiyor. En önemli oyun gücünü kaybetti, onu bulana kadar da her maçını puan kaybetme sınırında oynayacak. Bu etapta Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi (yedekteki silahlarını) duran top problemlerini çözmeyi başarabilir. İki maç kaybetme hakkı var. Boyu kısalan ligde bu büyük avantaj.
Fakat şampiyonluk Fenerbahçe haftasında belli olur. Bu derbiyi kazanan ipi de göğüsler. Eğer iki kaybedeni olursa avantaj Trabzonspor'a da geçebilir. Nisan ayındaki maç yoğunluğu ve kadrosundaki problemler Galatasaray'ın önündeki en büyük engel. Okan hocanın daha önce yıldızlarıyla kazandığı maçlar için tıpkı İzmir'de olduğu gibi oyun seti ekstralara yaratması zorunlu. Zaten yönetim de bunun farkında ve galibiyet primlerini ikiye katladı, doping yaptı.
