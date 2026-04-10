Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkında flaş yorumlar!

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu kritik karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı camiada şampiyonluk umutları daha da arttı. Cimbom'un Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimalleri hakkında son olarak Sabah Gazetesi yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundular. İşte o yorumlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 09:47
Sabah Gazetesi spor yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Gürçan Bilgiç şampiyonluk yarışında dev rekabeti değerlendirdi. İşte usta kalemlerin yorumları...

LEVENT TÜZEMEN: RAMS PARK'TA MÜTHİŞ FİNAL OLUR

Trabzonspor yenilgisiyle psikolojik olarak raydan çıkan Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle kendini buldu. Bitime 6 hafta kala 4 puanlık fark çok değerli. Okan hoca, İzmir'de risk taşıyan bir devrim yaptı. Trabzonspor maçının 6 oyuncusu yerine yeni oyuncular oynattı. Özellikle ilk yarıda bunun meyvelerini topladı. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda bana göre üç aşamalı bir planlama olmalı; 1- Kocaeli ve G.Birliği maçı, 2- Fenerbahçe derbisi, 3-Samsun, Antalya ve Kasımpaşa…

Ben 4 puanlık farkla şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yüzde 70 olarak önde görüyorum. Eğer Okan Buruk ve öğrencileri Fenerbahçe derbisine kadar 4 puanlık farkı korursa RAMS Park'ta müthiş bir final olur. Derbide Galatasaray mutlaka kazanmayı isteyecektir ama farkı korumak adına da kaybetmemek planların içinde olmalıdır.

BÜLENT TİMURLENK: BÖYLE HESAP YAPILMAZ

Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında sahasında 13 maçta 7 gol yemiş Göztepe'ye 3 gol atıp, puan farkını 4'te tutmak ne kadar mühimse bu maçın 48 ve 68. dakikaları arasında büyük baskı yiyip kalesinde 5 net pozisyon vermesi de o kadar önemli Galatasaray için… Maçın büyük fotoğrafında 'Günü kurtardılar' diyebiliriz. Ortada alınacak 18 puan var. Medyada genel beklenti Fenerbahçe ile Trabzonspor bütün maçlarını kazanacaklar şeklinde. Galatasaray'ın ise 'Fenerbahçe mağlubiyeti' dışında hangi karşılaşmada puan kaybedeceğinin hesabı yapılıyor. Böyle hesap olmaz…

Galatasaray'ın öncelikli hedefi derbi öncesindeki iki maçı da kazanıp 'En az 4 puan' farkla Fenerbahçe'yi evinde ağırlamak olmalı. Bunu yapabilecek kadrosu ve önceki günkü iletişim diliyle direkt taraftara hitap eden Okan Buruk gibi bir hocası var.

GÜRCAN BİLGİÇ: BOYU KISALAN LİGDE BU BÜYÜK AVANTAJ

Galatasaray krizli bir zamandan geçiyor. En önemli oyun gücünü kaybetti, onu bulana kadar da her maçını puan kaybetme sınırında oynayacak. Bu etapta Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi (yedekteki silahlarını) duran top problemlerini çözmeyi başarabilir. İki maç kaybetme hakkı var. Boyu kısalan ligde bu büyük avantaj.

Fakat şampiyonluk Fenerbahçe haftasında belli olur. Bu derbiyi kazanan ipi de göğüsler. Eğer iki kaybedeni olursa avantaj Trabzonspor'a da geçebilir. Nisan ayındaki maç yoğunluğu ve kadrosundaki problemler Galatasaray'ın önündeki en büyük engel. Okan hocanın daha önce yıldızlarıyla kazandığı maçlar için tıpkı İzmir'de olduğu gibi oyun seti ekstralara yaratması zorunlu. Zaten yönetim de bunun farkında ve galibiyet primlerini ikiye katladı, doping yaptı.

F.Bahçe'de Openda gelişmesi! Ayrılık...
Galatasaray'dan flaş Van Dijk bombası!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD ve İran arasındaki müzakereler için gözler Pakistan'da
F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi!
Galatasaray'da köstebek avı!
