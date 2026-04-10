Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Roma-Pisa maçı CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 54 puanla 6. sırada yer alan Roma, 18 puanla ligin son sırasında bulunan Pisa’yı ağırlıyor. Hafta içi Inter’e karşı alınan 5-2’lik ağır yenilginin yaralarını sarmak isteyen Roma, taraftarı önünde mutlak 3 puan hedefliyor. Konuk ekip Pisa ise küme düşme hattından kurtulmak adına mucizevi bir geri dönüşün peşinde. Peki, Roma-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 11:30
Serie A'da sezonun son virajına girilirken Roma, teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde dalgalı bir form grafiği çiziyor. Geçtiğimiz hafta Inter deplasmanından puansız dönen sarı-kırmızılı ekipte savunmanın önemli ismi Gianluca Mancini sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ancak hücum hattında Donyell Malen ve Matias Soulé gibi formda ayaklar, Pisa savunmasını zorlamaya aday. Roma, bu maçı kazanarak üstündeki Juventus ve Como ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Konuk ekip Pisa cephesinde ise işler yolunda gitmiyor. 31 maçta sadece 18 puan toplayabilen ve son Torino maçını 1-0 kaybeden ekip, ligde kalma umutlarını matematiksel olarak sürdürebilmek için Roma deplasmanından puan çıkarmak zorunda. İşte Roma-Pisa maçının detayları!

Roma-Pisa MAÇI NE ZAMAN?

Serie A'nın 32. haftasındaki bu önemli karşılaşma 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

Roma-Pisa MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpico'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Roma-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Yıldızların mücadele edeceği kritik maç, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

Roma-Pisa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Malen

Pisa: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Malen

