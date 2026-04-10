Roma-Pisa maçı CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da sezonun son virajına girilirken Roma, teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde dalgalı bir form grafiği çiziyor. Geçtiğimiz hafta Inter deplasmanından puansız dönen sarı-kırmızılı ekipte savunmanın önemli ismi Gianluca Mancini sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ancak hücum hattında Donyell Malen ve Matias Soulé gibi formda ayaklar, Pisa savunmasını zorlamaya aday. Roma, bu maçı kazanarak üstündeki Juventus ve Como ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Konuk ekip Pisa cephesinde ise işler yolunda gitmiyor. 31 maçta sadece 18 puan toplayabilen ve son Torino maçını 1-0 kaybeden ekip, ligde kalma umutlarını matematiksel olarak sürdürebilmek için Roma deplasmanından puan çıkarmak zorunda. İşte Roma-Pisa maçının detayları!

Roma-Pisa MAÇI NE ZAMAN?

Serie A'nın 32. haftasındaki bu önemli karşılaşma 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

Roma-Pisa MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpico'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Roma-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Yıldızların mücadele edeceği kritik maç, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

Roma-Pisa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Malen

Pisa: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Malen