CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Son olarak ligin 29. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 12:17
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

10 NİSAN CUMA

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

11 NİSAN CUMARTESİ

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Şansalan

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

12 NİSAN PAZAR:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

17.00 Göztepe-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

13 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Ozan Ergün

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
