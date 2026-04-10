Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için büyük kriz! Dünya Kupası'na...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Milli futbolcunun son olarak FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi büyük bir kriz ile karşı karşıya geldiği aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 11:59 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 12:03
Fenerbahçe 2024 yaz transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak çok büyük umutlarla Oğuz Aydın'ı Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna katmıştı.
Şimdilerde ise sarı-lacivertlilerde futbolcunun durumu bir hayli tartışma konusu haline geldi.
25 yaşındaki oyuncu, 2026 itibarıyla teknik heyetin gözünden düşerken forma şansı bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor.
Yeni yılda yalnızca iki maçta görev alan Oğuz Aydın, toplamda sadece 12 dakika süre bulabildi.
Takvim'in derlediği habere göre; Samsunspor karşısında 1 dakika, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde ise 11 dakika görev yapan futbolcu için bu durum, Dünya Kupası öncesi büyük risk oluşturuyor.
Milli Takım havuzunda yer alan Oğuz Aydın'ın düzenli forma giyememesi, Dünya Kupası'nda boy gösterme şansını olumsuz yönde etkiliyor.