Fenerbahçe'ye Lewandowski şoku! O takıma "beni alın" çağrısında bulundu
Fenerbahçe'de transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olan Robert Lewandowski ile ilgili yaşanan gelişme şok etkisi yarattı. Polonyalı yıldız, o takım ile iletişime geçip kendisini transfer etmeleri üzerine çağrıda bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 11:59 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 12:33
"BENİ ALIN" ÇAĞRISI
La Gazetta della Sport'un haberine göre 37 yaşındaki yıldız oyuncu, menajerleri aracılığıyla Milan ile iletişime geçerek kendisini transfer etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Böylelikle İtalya'da Lewa yarışına Juventus'un ardından Milan'ın da dahil olduğu aktarıldı.
BU BİR MEYDAN OKUMA!
Yıldız golcünün transferi için menajerlerinin temasları sürerken Barcelona'dan sonra "büyük bir meydan okuma" aradığı belirtildi.
2022'den bu yana Barcelona forması giyen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması her iki takımın da transferde elini güçlendiren kozlar arasında yer alıyor.
Özellikle Milan cephesinde bu transfer için bütçesinde gerekli ayarlamaları yapabileceğine dikkat çekildi.
Katalan ekibinin formasıyla bu sezon 39 maçta süre alan Robert Lewandowski, 17 gol ve 3 asist kaydetti.
Lewa'nın 2 kez FIFA dünya yılın futbolcusu unvanı ve sayısız kupaları kariyerinde yaşamış bir isim olarak transfer döneminde çok ses getirecek.
