Fenerbahçe'de Zecorner Kayserispor maçı öncesi şok gerçek!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Kanarya'da ortaya çıkan o şok gerçek, sarı-lacivertli taraftarları endişelendiriyor. İşte detaylar...
10 Nisan 2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 10:14
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında dev derbide Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etmişti.
Kanarya bu galibiyetten aldığı moralle Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacağı maça hazırlanıyor.
Sezon sonunu mutlaka şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe için Kayserispor maçı hayati önem taşıyor.
Bu mücadele öncesi ortaya çıkan o şok gerçek ise sarı-lacivertli camiayı endişelendiriyor.
Fenerbaçe bu sezon deplasmanlarda çıktığı 14 maçın 6'sında takıldı.
Sarı-lacivertliler 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde ederek dış sahada 13 puan bıraktı.
Maçların yarısına yakınında takılan Fenerbahçe, rakiplerini ise 8 kez mağlup etti. Kanarya üstelik son iki deplasman maçında sadece 1 puan toplayabildi.