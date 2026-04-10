Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | Real Madrid-Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga’da 69 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, 37 puanla 12. sırada bulunan Girona’yı Santiago Bernabéu’da ağırlıyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e 2-1 mağlup olan Real Madrid, ligde moral tazelemek ve Barcelona ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Girona ise son dönemdeki yükselen formuyla Madrid deplasmanından puan çıkararak orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 10:10
CANLI İZLE | Real Madrid-Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'da şampiyonluk yarışı kızışırken gözler başkente çevrildi. Ev sahibi Real Madrid, bu sezon Kylian Mbappe'nin 23 gollük muazzam katkısı ve Arda Güler'in asistleriyle hücumda etkili bir görüntü çiziyor. Ancak teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki ekip, son lig maçında Mallorca'ya kaybederek ağır bir yara almıştı. Şampiyonluk ümitlerini taze tutmak için Girona karşısında mutlak 3 puan arayacaklar. Konuk ekip Girona ise ligin ilk yarısındaki istikrarsızlığını geride bırakmış durumda. Son 13 maçında sadece 3 kez mağlup olan ve bu süreçte Barcelona'yı devirmeyi başaran Katalan ekibi, 'dev katili' kimliğini Bernabéu'da da göstermek niyetinde. İşte Real Madrid-Girona maçının detayları!

Real Madrid-Girona MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 31. haftasındaki bu önemli karşılaşma 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

Real Madrid-Girona MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Real Madrid-Girona MAÇI HANGİ KANALDA?

Yıldızların mücadele edeceği kritik maç, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

Real Madrid-Girona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Huijsen, F Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Mbappe

Girona: Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Witsel; Tsygankov, Martin, Ounahi; Ruiz

