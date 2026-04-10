CANLI İZLE | Real Madrid-Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya'da şampiyonluk yarışı kızışırken gözler başkente çevrildi. Ev sahibi Real Madrid, bu sezon Kylian Mbappe'nin 23 gollük muazzam katkısı ve Arda Güler'in asistleriyle hücumda etkili bir görüntü çiziyor. Ancak teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki ekip, son lig maçında Mallorca'ya kaybederek ağır bir yara almıştı. Şampiyonluk ümitlerini taze tutmak için Girona karşısında mutlak 3 puan arayacaklar. Konuk ekip Girona ise ligin ilk yarısındaki istikrarsızlığını geride bırakmış durumda. Son 13 maçında sadece 3 kez mağlup olan ve bu süreçte Barcelona'yı devirmeyi başaran Katalan ekibi, 'dev katili' kimliğini Bernabéu'da da göstermek niyetinde. İşte Real Madrid-Girona maçının detayları!

Real Madrid-Girona MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 31. haftasındaki bu önemli karşılaşma 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

Real Madrid-Girona MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Real Madrid-Girona MAÇI HANGİ KANALDA?

Yıldızların mücadele edeceği kritik maç, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

Real Madrid-Girona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Huijsen, F Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Mbappe

Girona: Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Witsel; Tsygankov, Martin, Ounahi; Ruiz