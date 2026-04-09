Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı!
Mallorca forması giyen ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen Vedat Muriqi, flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 01:03
MURIQI'DEN FLAŞ İTİRAF
Milliyet'in İspanyol basınından derlediği haberde, Fenerbahçe ile ilgili konuşan Muriqi, transferin gerçekleşmesine ramak kaldığını belirtti.
Muriqi, "11 Ocak'taki Rayo Vallecano maçının ardından sportif direktörümüz ile konuştum."
"Fenerbahçe'ye gitme olasılığım vardı fakat izin vermediler."
"Ben de bu karara saygı duydum"
"Kulüp paraya ihtiyacımız var deseydi gerçekleşebilirdi ama olmadı" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.