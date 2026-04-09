G.Birliği’nde moral yemeği

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 01:09
Ligde 8 maçtır kazanamayan ve 3'te sıfır çeken Gençlerbirliği'nde Başakşehir maçı öncesinde yönetim, teknik heyet, futbolcular ve personel, yemek organizasyonunda bir araya geldi. Başakşehir ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten Başkan Haydar Arda Çakmak, "Ligin kalan bölümünde her saniye, her mücadele ve dökülen her ter damlası çok kıymetli. Sizlere güvenim tam" diye umut dağıttı.