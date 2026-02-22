Galatasaray Leon Goretzka transferini böyle bitirecek! 2 isim devrede
Galatasaray, sezon sonunda serbest kalacak yıldız orta saha oyuncusu Leon Goretzka için harekete geçti. Sarı kırmızılı yönetim, Alman oyuncunun transfer yarışında 2 yıldızını devreye sokarak transferde öne geçmeyi planlıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 11:45
Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan ve kendisini yeni bir maceraya hazırlayan 31 yaşındaki yıldız için G.Saray bir kez daha harekete geçti.
Fichajes'te yer alan habere göre serbest kalacak olan Goretzka için sıkı bir transfer yarışı yaşanacak.
İLKAY VE SANE FAKTÖRÜ
G.Saray'ın yanı sıra Atletico Madrid, Milan ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın önemli takımlarının başarılı orta saha oyuncusu için sırada olduğu aktarıldı.
Geçen sezon Bayern Münih'ten bedelsiz olarak Leroy Sane'yi renklerine katan G.Saray, Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı İlkay Gündoğan'ı da devreye sokarak rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak.
G.Saray'ın Avrupa'daki başarısı da görüşmelerde önemli bir koz olacak.
Bu sezon Bayern Münih forması ile 31 maça çıkan Goretzka, 1456 dakika süre alırken 2 gollük katkı sağladı.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 31 yaşındaki futbolcunun, Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro değeri bulunuyor.
