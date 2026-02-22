İspanyol devinden Victor Osimhen'e kanca! Transferindeki tek şart...

Fizik gücü, sürati, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahasındaki etkili bitiriciliğiyle kariyerinin en olgun dönemini yaşayan Nijeryalı futbolcu, Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösteriliyor.

Atletico'nun uzun süredir "belirleyici bir 9 numara" aradığı ve Osimhen'in bu profile sportif açıdan uygun olduğu ifade ediliyor.