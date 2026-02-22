İspanyol devinden Victor Osimhen'e kanca! Transferindeki tek şart...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol devinin golcü futbolcuyu transfer listesine eklediği ve yaz transfer döneminde son kararını vereceği belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 09:51
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan ve Fichajes kaynaklı habere göre, Atlético de Madrid yıldız forveti transfer listesinin üst sıralarına ekledi.

Hücum hattına seviye atlatacak, fark yaratan bir santrfor arayan Madrid temsilcisi için Osimhen'in güçlü bir aday olduğu belirtiliyor.

Fizik gücü, sürati, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahasındaki etkili bitiriciliğiyle kariyerinin en olgun dönemini yaşayan Nijeryalı futbolcu, Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösteriliyor.

SIMEONE'NİN OYUN PLANINA UYGUN

Kulüp çevresinde, Osimhen'in enerjisi ve ön alandaki baskı gücünün teknik direktör Diego Simeone'nin oyun planına uyum sağlayabileceği görüşü öne çıkıyor.

Atletico'nun uzun süredir "belirleyici bir 9 numara" aradığı ve Osimhen'in bu profile sportif açıdan uygun olduğu ifade ediliyor.

Ancak transferin önündeki asıl engelin sportif değil ekonomik olduğu vurgulanıyor. Osimhen'in yıllık yaklaşık 14 milyon euroyu bulan maaşı, Atletico'nun mevcut ücret politikasının üzerinde yer alıyor. Kulüp yönetimi, maaş dengesini bozacak bir sözleşmeye sıcak bakmıyor.

TRANSFERDEKİ ENGEL SPORTİF DEĞİL EKONOMİK

Transfer bedelinde uzlaşma sağlansa bile oyuncunun maaş beklentileri süreci zorlaştırıyor. Madrid ekibinin finansal istikrarı riske atacak bir adım atmak istemediği belirtiliyor.

Haberde, transferin gerçekleşebilmesi için Osimhen'in maaş konusunda ciddi bir fedakârlık yapması gerektiği ifade edilirken, aksi durumda Atlético'nun daha ekonomik ve sürdürülebilir alternatiflere yönelebileceği aktarılıyor.

TRANSFER KARARI YAZIN VERİLECEK

Son kararın yaz transfer döneminde verileceği ve şartların oluşması halinde Avrupa'da ses getirecek bir hamlenin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Ancak mevcut tabloya bakıldığında, bu transferin ekonomik nedenlerle oldukça zor olduğu değerlendiriliyor.

