İspanyol devinden Victor Osimhen'e kanca! Transferindeki tek şart...
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol devinin golcü futbolcuyu transfer listesine eklediği ve yaz transfer döneminde son kararını vereceği belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 09:51
Fizik gücü, sürati, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahasındaki etkili bitiriciliğiyle kariyerinin en olgun dönemini yaşayan Nijeryalı futbolcu, Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösteriliyor.
SIMEONE'NİN OYUN PLANINA UYGUN
Kulüp çevresinde, Osimhen'in enerjisi ve ön alandaki baskı gücünün teknik direktör Diego Simeone'nin oyun planına uyum sağlayabileceği görüşü öne çıkıyor.
Atletico'nun uzun süredir "belirleyici bir 9 numara" aradığı ve Osimhen'in bu profile sportif açıdan uygun olduğu ifade ediliyor.
Ancak transferin önündeki asıl engelin sportif değil ekonomik olduğu vurgulanıyor. Osimhen'in yıllık yaklaşık 14 milyon euroyu bulan maaşı, Atletico'nun mevcut ücret politikasının üzerinde yer alıyor. Kulüp yönetimi, maaş dengesini bozacak bir sözleşmeye sıcak bakmıyor.
TRANSFERDEKİ ENGEL SPORTİF DEĞİL EKONOMİK
Transfer bedelinde uzlaşma sağlansa bile oyuncunun maaş beklentileri süreci zorlaştırıyor. Madrid ekibinin finansal istikrarı riske atacak bir adım atmak istemediği belirtiliyor.
Haberde, transferin gerçekleşebilmesi için Osimhen'in maaş konusunda ciddi bir fedakârlık yapması gerektiği ifade edilirken, aksi durumda Atlético'nun daha ekonomik ve sürdürülebilir alternatiflere yönelebileceği aktarılıyor.
TRANSFER KARARI YAZIN VERİLECEK
Son kararın yaz transfer döneminde verileceği ve şartların oluşması halinde Avrupa'da ses getirecek bir hamlenin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Ancak mevcut tabloya bakıldığında, bu transferin ekonomik nedenlerle oldukça zor olduğu değerlendiriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.