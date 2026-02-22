Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk olacak. İtalyan basınında yer alan habere göre Spalletti'nin sarı-kırmızılı ekibe karşı o mevkide sürpriz bir değişiklik yapabileceği iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Öte yandan ligde de art arda kayıplar yaşayan Juventus'ta, Galatasaray müsabakası öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Juventus'ta bir süredir eleştirilerin odağında yer alan kaleci Michele Di Gregorio, Galatasaray maçında formasını kaptırabilir.
Goal.com'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki file bekçisinin özellikle Inter ve Como maçlarında çok bariz hatalar yaptığı belirtildi.
Kaleye gelen ilk şutlarda yapılan kurtarış sayısının da bu durumu doğruladığı kaydedildi.
Yapılan haberde; Opta verilerine göre, Juventus kalecisinin 25 denemeden 13'ünde ilk vuruşta gol yediği ve böylece sadece 12 kez golü önleyebildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra Serie A'da başka hiçbir kalecinin, Michele Di Gregorio'dan daha kötü bir performans sergilemediği yazıldı.
JUVENTUS'TA KALEDE DEĞİŞİM YAŞANACAK!
Bu doğrultuda çarşamba günü Galatasaray'a karşı oynanacak maçta Michele Di Gregorio'nun yedek kulübesinde olmasının muhtemel olduğu öğrenildi.
Galatasaray ile oynanacak müsabakada kaleyi Mattia Perin'in korumasının beklendiği ancak deneyimli eldivenin İtalya Kupası'nda Atalanta'ya karşı oynadığı son maçta pek de ikna edici bir performans sergilemediği vurgulandı.
İŞTE O HABER:
