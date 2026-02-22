CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk olacak. İtalyan basınında yer alan habere göre Spalletti'nin sarı-kırmızılı ekibe karşı o mevkide sürpriz bir değişiklik yapabileceği iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 12:40
Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etmişti.

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

Sarı kırmızılılar, elde ettiği sonuçla İtalya'daki rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

İki takımın bir kez daha kozlarını paylaşacağı rövanş karşılaşması ise 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

Öte yandan ligde de art arda kayıplar yaşayan Juventus'ta, Galatasaray müsabakası öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

Juventus'ta bir süredir eleştirilerin odağında yer alan kaleci Michele Di Gregorio, Galatasaray maçında formasını kaptırabilir.

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

Goal.com'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki file bekçisinin özellikle Inter ve Como maçlarında çok bariz hatalar yaptığı belirtildi.

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

Kaleye gelen ilk şutlarda yapılan kurtarış sayısının da bu durumu doğruladığı kaydedildi.

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

Yapılan haberde; Opta verilerine göre, Juventus kalecisinin 25 denemeden 13'ünde ilk vuruşta gol yediği ve böylece sadece 12 kez golü önleyebildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra Serie A'da başka hiçbir kalecinin, Michele Di Gregorio'dan daha kötü bir performans sergilemediği yazıldı.

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

JUVENTUS'TA KALEDE DEĞİŞİM YAŞANACAK!

Bu doğrultuda çarşamba günü Galatasaray'a karşı oynanacak maçta Michele Di Gregorio'nun yedek kulübesinde olmasının muhtemel olduğu öğrenildi.

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

Galatasaray ile oynanacak müsabakada kaleyi Mattia Perin'in korumasının beklendiği ancak deneyimli eldivenin İtalya Kupası'nda Atalanta'ya karşı oynadığı son maçta pek de ikna edici bir performans sergilemediği vurgulandı.

Galatasaray maçında o isme şans verebilir! Juventus'ta Spaletti'den sürpriz tercih

İŞTE O HABER:

