Nottingham Forest-Liverpool maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında dev kapışma! Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek Avrupa'da moral bulan Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, Liverpool'u ağırlıyor. Küme düşme hattında mücadele eden ev sahibi ekip, 27 puanla 17. sırada yer alırken, sezonun favorilerinden Liverpool ise beklenmedik puan kayıplarıyla 42 puanla 6. sıraya kadar geriledi. Arne Slot'un öğrencileri yeniden üst sıralara yükselmek için galibiyet peşinde. Peki, Nottingham Forest-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Nottingham Forest-Liverpool maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.