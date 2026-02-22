Kenan Yıldız oyundan çıkarken tepki göstermişti! Spalletti'den maç sonu açıklama geldi

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, Como'yu sahasında ağırladı. Hafta içinde Galatasaray'a karşı deplasmanda aldığı 5-2'lik mağlubiyet sonrası İtalyan devi, konuk ettiği rakibine de 2-0 kaybetti. Mücadeleye damga vuran anlardan biri de Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın 83. dakikada oyundan alınması sonrası teknik direktörü Luciano Spalletti'ye serzenişte bulunması oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisine gösterdiği tepkiye dair de konuştu. 66 yaşındaki teknik direktör, "Yıldız bir darbe aldı, sonra buz koydu ve göreceğiz. Ama bu onun karakteri hakkında çok şey söylüyor, orada olmak istedi, gerçek bir şampiyon gibi." Dedi.