Ziraat Türkiye Kupası
İspanyol basınından flaş Arda Güler değerlendirmesi!

La Liga 25. hafta maçında Osasuna, Real Madrid’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İspanyol basının mücadelenin ardından milli futbolcu Arda Güler'in performansını değerlendirdi. İşte Arda Güler için yapılan yorum...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 14:12
İspanyol basınından flaş Arda Güler değerlendirmesi!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 25. hafta mücadelesinde Osasuna, Real Madrid'i Pamplona'daki Sadar Stadyumu'nda ağırladı. Karşılaşmada Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler de forma giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu 82. dakikada yerini Dani Ceballos'a Zorlu mücadeleyi ev sahibi Osasuna 2-1 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

"DESTEK BULAMADI"

Maçın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in performansını değerlendirdi. Genç futbolcu için yapılan yorumlarda, "Sağ ayağıyla ceza sahası önünden muhteşem bir gol atmaya çok yaklaştı, ancak top az farkla auta gitti. Destek bulamadı ve büyük ölçüde etkisizdi. Real Madrid bunu kesinlikle hissetti." ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 38 maçta görev alan genç yıldız, 3 gol 12 asistlik performans sergiledi.

